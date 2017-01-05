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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Terör örgütü üyesi Avrupa'ya kaçmaya çalışırken yakalandı

05 Ocak 2017 Perşembe, 16:32

EDİRNE (AA) - Terör örgütü PKK üyesi bir kişi, Avrupa'ya kaçma hazırlığı yaparken Edirne'de gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarındaki sınır hattında terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlenen "Pilling" kod adlı kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan kişinin, Avrupa'ya kaçma hazırlığı yaptığı belirlendi.

Adı açıklanmayan kişinin, 1992 yılında terör örgütü PKK'ya katıldığı, Tunceli kırsalında bombalı saldırılar ve karakol baskınlarında yer aldığı, Kandil'de ve Suriye'de bulunduğunu öğrenildi.

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