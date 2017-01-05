Antalya'da fırtına

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ANTALYA (AA) - Antalya'da kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu 5 metreye ulaşırken, Kaleiçi Yat Limanı'nda teknelerin açılmasına izin verilmedi.

Kentte rüzgarın denizdeki hızı saatte 80 kilometreye ulaştı. Kaleiçi Yat Limanı'nda boyu 5 metreyi aşan dalgalar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle teknelerin denize açılmasına izin verilmedi.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı ile Kaleiçi'ne gelen vatandaşlar ve turistler ise fırtınaya rağmen yürüyüş yaptı, dalgalı Akdeniz manzarasında fotoğraf çektirdi. Bazı vatandaşlar plajda fotoğraf çektirirken yüksek dalgalar ve fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı.