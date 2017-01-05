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KASTAMONU (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) öncülüğünde "Halep'te İnsanlık Ölmesin" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Kastamonu'da toplanan yardım malzemelerini taşıyan 2 tır, törenle uğurlandı.

Vali Mesut Yıldırım, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen uğurlama töreninde, yardım toplanmasına öncülük eden Diyanet İşleri Başkanlığı camiasına teşekkür etti.

Kastamonu halkının, Haleplilere yardıma koştuğunu vurgulayan Yıldırım, "Halep'teki insanlık dramına ilk günden itibaren duyarsız kalmayan, sadece dualarla yetinmeyerek onları madden destekleyen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

İl Müftüsü Osman Aydın ise giyecek ve gıda yardımından oluşan 2 tırı Halep'e gönderdiklerini belirterek, emeği geçen Türkiye Diyanet Vakfı ve müftülük çalışanları ile hayır sahiplerine teşekkür etti.

Daha sonra tırlar, dualar eşliğinde uğurlandı.