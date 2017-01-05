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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Tekirdağ'da

05 Ocak 2017 Perşembe, 16:37

TEKİRDAĞ (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Eğer TBMM'de bu anayasa 'evet' oyu kullananlar varsa onlar Türkiye Cumhuriyeti'ne ve kanunlarına ihanet ediyorlardır. Bu meclis Atatürk'e bile başkomutanlık yetkisini belli sürelerle vermiştir. Mücadelemizi TBMM Genel Kurulunda yapacağız, televizyonu pazartesinden itibaren izleyin, bir bedel ödenecekse onu parlamentoda CHP milletvekilleri ödeyecektir. Bu işin sağcısı solcusu yoktur. Demokrasinin insan haklarının sağcısı solcusu olmaz, bayrak sevgisinin sağcısı solcusu olmaz, anayasa hepimizin ortak kitabı olmak zorundadır.'' dedi.

Kılıçdaroğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin Atatürk Spor Salonunda düzenlediği toplu açılış ve temel atma töreninde, başkanlık sistemi ile hiç bir şeyin değişmeyeceğini savundu.

CHP'nin milli iradenin yanında olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, ''Önümüzdeki günlerde, yani pazartesinden itibaren parlamentoyu izleyin, CHP'nin Türkiye'yi, demokrasiyi, insan haklarını korumak için, kadın erkek eşitliğini sağlamak için, demokratik, laik, sosyal hukuk devletini savunmak için verdiği mücadeleye tanık olacaksınız. O mücadeleyi yapacağız, sizin için, ülkemiz için, bayrağımız için, çocuklarımız için ve bu ülkeyi bize emanet eden Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları için yapacağız.'' diye konuştu.

"Türkiye'de iki yıldır fiili başkanlık var, ama değişen hiç bir şey yok" diyen Kılıçdaroğlu, Türkiye'de terör olaylarının, ekonomik sorunların ve işsizliğin arttığını bildirdi.

Anayasanın değiştirilmek istenmesine karşı duracaklarını belirten Kılıçdaroğlu, ''Her darbe sonrası, darbeciler hukuk değişikliği yaparak, yani anayasayı değiştirerek kendi geleceklerini güvence altına almaya çalışır. Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanına 15 anayasa mahkemesi üyesinin 12'sini atama yetkisi veriyor. 15 üyeden 12'sini Cumhurbaşkanı atıyor. 17-25 Aralık olayı gündeme geldiğinde, kendi atadığı hakimlerin önüne çıkacak. O hakimler ki, Erdoğan'ın önünde el pençe divan duran hakimler. Buna izin verecek miyiz, elbette izin vermeyeceğiz. Elbette direneceğiz, elbette mücadele edeceğiz.'' dedi.

"Türk milletinin tarihine ihanet edilmesine" müsaade etmeyeceklerine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bu anayasa değişikliği sorunu tek başına CHP’nin sorunu değildir. Bütün Atatürkçülerin, bütün demokratların, bütün liberallerin, bütün muhafazakarların, demokrasiyi savunan bütün Müslümanların hepsinin ortak sorunudur. Demokrasiyi birlikte savunacağız.

Sadece birisi için demokrasi geçerli değildir hepimiz için geçerlidir. Hepimiz bu ülkede barış içinde yaşamak istiyoruz. Huzur içinde kardeşçe yaşamak istiyoruz. Kanın ve göz yaşının olmadığı herkesin huzur içerisinde yaşadığı bir Türkiye istiyoruz. Bu nedenle mücadeleyi hep birlikte yapmak zorundayız."

Kılıçdaroğlu, kadırlara 1934 yılında seçme ve seçilme hakkının Yunanistan'dan, İsviçre'den, Japonya'dan önce Mustafa Kemal tarafından verildiğini hatırlatarak, "Çocuklarımızı nasıl sevdiğimizi biliyoruz. Çocuk sevgisinin vatana yansıdığını da biliyoruz. Çocuklarımız huzur içerisinde okula gidiyorsa, çocuklarımız huzur içinde sokağa çıkıp oynayabiliyorsa, ana babalar 'çocuklarını nasıl olsa bir şey olmaz Türkiye güvenli bir ülkedir, her istediği yere çocuklarımız gidebilir' diyebiliyorsanız ve demek istiyorsanız bu karanlık tabloyu beraber aydınlatabiliriz. Sizin gücünüze inanabiliyorum. Hep birlikte ülkemize sahip çıkacağız. Bayrağımıza, çocuklarımıza sahip çıkacağız. Demokrasimize parlamentomuza sahip çıkacağız." ifadesini kullandı.

TBMM'nin milli kurtuluş savaşını yöneten meclis olduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, milli kurutuş savaşını yöneten bir meclisin kendi yetkilerini bir başka otoriteye veremeyeceğini belirtti.

Yeni anayasaya 'evet' oyu verecekleri de eleştiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Eğer TBMM'de bu anayasa 'evet' oyu kullananlar varsa onlar Türkiye Cumhuriyeti'ne ve kanunlarına ihanet ediyorlardır. Bu meclis Atatürk'e bile başkomutanlık yetkisini belli sürelerle vermiştir. Mücadelemizi TBMM Genel Kurulunda yapacağız, televizyonu pazartesinden itibaren izleyin, bir bedel ödenecekse onu parlamentoda CHP milletvekilleri ödeyecektir. Bu işin sağcısı solcusu yoktur. Demokrasinin insan haklarının sağcısı solcusu olmaz, bayrak sevgisinin sağcısı solcusu olmaz, anayasa hepimizin ortak kitabı olmak zorundadır."

Kılıçdaroğlu'na, konuşmasının ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, tarafından Tekirdağspor atkısı verildi.

Kılıçdaroğlu, buradaki törenin ardından Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.

(Bitti)

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