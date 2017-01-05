"Ordu turizmine 3 milyon kişi taşıdı"

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ORDU (AA) - Ordu'nun turistik alanı Boztepe'ye ulaşımı sağlayan teleferik, faaliyete geçtiği günden itibaren 3 milyonu aşkın yolcu taşıdı.

Kent merkezinden 530 metre yükseklikteki ve seyir terası konumundaki Boztepe'ye yerli ve yabancı konuklar, karayolunun yanı sıra teleferikle de ulaşabiliyor.

Eşsiz manzara eşliğinde Boztepe'ye 7 dakikada ulaşım imkanı veren teleferikle, 6 yılda 3 milyonun üzerinde yolcu taşındı. Teleferikle sadece 2016'da 750 binin üzerinde yolcuya hizmet verildi. Teleferik taşımacılığı, kent turizmine büyük katkı sağladı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, teleferiğin Ordu'nun turizm potansiyelinde önemli yeri olduğunu belirtti.

Teleferiğin Boztepe ile kent merkezi arasındaki ulaşımı kolaylaştırdığını anlatan Yılmaz, teleferiğin 28 kabinli olduğunu aktardı.

Yılmaz, özellikle Boztepe'deki cazibe alanlarının da artırılması için çalışma yürüttüklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Teleferik, kentimizin en gözde turizm yerlerinden olan Boztepe'ye ulaşımda büyük kolaylık oldu. Boztepe'mizi, misyonuna uygun şekilde Türkiye'nin turizm ve cazibe merkezi haline getireceğiz. Boztepe'ye çıkan yerli ve yabancı misafirlerin burada daha çok zaman geçirebilmesi ve çeşitli aktivitelerde bulunabilmesi için Macera Parkı projesini hayata geçireceğiz. Park dışında yaklaşık 30 bungalov ev, seyir terası ve dünyanın en uzun merdiveni olma özelliği taşıyan merdiven projesi gibi birçok yatırımımız olacak. Yapılacak olan bu yatırımlarla Boztepe ülkemizin turizm ve cazibe merkezi olacak."

Macera Park Projesi kapsamında çeşitli faaliyet alanlarının oluşturulacağına dikkati çeken Yılmaz, Macera Parkı'nda küçük çocuklar için ağ parkuru, yetişkinler için ip parkuru gibi her yaş grubuna hitap eden farklı aktiviteler yer alacağını söyledi.

Yılmaz, şehrin manzarası eşliğinde bol adrenalinin yaşanacağı Boztepe'nin teleferik ve yamaç paraşütüyle daha da rağbet göreceğini ifade ederek "Parkta doğaya ve ağaç gövdelerine zarar vermeden kullanıma uygun ağaçlar üzerine sabit direkler ya da çelik konstrüksiyonlarla platform sabitlenecek. İçinde tırmanma duvarı, atlama platformu, zipline gibi aktiviteler yer alacak." dedi.