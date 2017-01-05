Hatay'da hemzemin geçitte kaza: 6 yaralı

HATAY (AA) - Hatay'ın Payas ilçesinde, trenin hemzemin geçitte çarptığı servisteki 6 öğrenci yaralandı.
Yük treni, Yenişehir Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, Mimar Sinan İlkokulu öğrencilerini taşıyan İsmail Kapucu (45) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen servise yük treni çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürüklenen servisteki 6 öğrenci hafif yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı öğrenciler, ambulanslarla Dörtyol ve İskenderun'daki hastanelere kaldırdı.
Kazanın ardından demiryolu kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.
Servis şoförünün ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.