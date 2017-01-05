05 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Alanya'da aşçılara yöresel yemek kursu

05 Ocak 2017 Perşembe, 16:53
Alanya'da aşçılara yöresel yemek kursu

ANTALYA (AA) - Alanya'da yöresel yemeklerin unutulmaması ve tanıtılması amacıyla profesyonel aşçılara yemek kursu verildi.

Alanya Belediyesi ve Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinin (AHEP) iş birliği ile düzenlenen yemek kursuna, profesyonel aşçılar katıldı.

AHEP Gastronomi Bölümü mutfağında, Akdeniz Profesyonel Aşçılar Birliğinin yetkilileri ve üyelerinden oluşan gruba, yöresel Alanya yemeklerinin geleneksel usulle hazırlanışı uygulamalı gösterildi.

Kursun sonunda düzenlenen törene, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, AHEP Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner ve Gastronomi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Zelal Polat katıldı.

Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş, erkeklere ve ev kadınlarına verdikleri yemek kursunu bu defa profesyonel aşçılarla düzenlediklerini söyledi.

İki gün süren kursta, 20 çeşit geleneksel Alanya yemeği yapıldığını kaydeden Erdoğmuş, "Geleneksel yöntemlerle yapılan lezzetlerimizi profesyonel aşçılara aktarmaktan dolayı son derece mutluyuz. Kursumuz, bu tür organizasyonlarla yöresel yemeklerimizin günümüze taşınması ve turizmin içinde yer edinmesi ile ilgili önemli amaçlara hizmet etmeye devam ediyor. Alanya mutfağını önemsiyoruz ve uluslararası platformda yer edinmesi için önemli çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Akdeniz Profesyonel Aşçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Baki Budak da yöresel yemek eğitim almaktan mutlu olduklarını söyledi. Budak, Türkiye'nin mutfak kültürünün çok önemli olduğunu, kursta da yöresel yemekleri turizme nasıl kazandıracakları ve sunacaklarını öğrendiklerini belirterek, "Umarım burada öğrendiklerimizi de turizm sektöründeki arkadaşlarımızla beraber, tesislerimize gelen misafirlerimize yemek değil, Alanya yemeği olarak tanıtacağız. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkürlerimi sunarım." diye konuştu.

Kurs sonunda katılımcılara sertifikaları, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş tarafından verildi.

İLGİLİ HABERLER

Muay Thai Sporcuları Erdoğan'ı ziyaret etti
YEREL

MUAY THAİ SPORCULARI ERDOĞAN'I ZİYARET ETTİ
Tüketici Hakem Heyeti'ne 1 yılda 420 başvuru
YEREL

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ'NE 1 YILDA 420 BAŞVURU
Konyaaltı Belediye Meclisi tek yürek oldu
YEREL

KONYAALTI BELEDİYE MECLİSİ TEK YÜREK OLDU
ATSO'dan &quot;Bireysel Emeklilikte Otomatik Katılım&quot; toplantısı
YEREL

ATSO'DAN "BİREYSEL EMEKLİLİKTE OTOMATİK KATILIM" TOPLANTISI
Antalya'da fırtına
YEREL

ANTALYA'DA FIRTINA
Mardan Palace'ye açılan alacak davası
YEREL

MARDAN PALACE'YE AÇILAN ALACAK DAVASI
&quot;Hayalim Brezilya Milli Takımı&quot;
YEREL

"HAYALİM BREZİLYA MİLLİ TAKIMI"
Sofuoğlu, öğrencilerin jestini karşılıksız bırakmadı
YEREL

SOFUOĞLU, ÖĞRENCİLERİN JESTİNİ KARŞILIKSIZ BIRAKMADI

2. Uluslararası Akdeniz Dünyasında Para Tarihi ve Nümismatik Kongresi
YEREL

2. ULUSLARARASI AKDENİZ DÜNYASINDA PARA TARİHİ VE NÜMİSMATİK KONGRESİ
Antalya'da Suriyeli çocuğun ölümü
YEREL

ANTALYA'DA SURİYELİ ÇOCUĞUN ÖLÜMÜ

&quot;Hayat&quot; veren sağlık çalışanları &quot;kan&quot; verecek
YEREL

"HAYAT" VEREN SAĞLIK ÇALIŞANLARI "KAN" VERECEK
Trabzonspor'da ikinci devre hazırlıkları
YEREL

TRABZONSPOR'DA İKİNCİ DEVRE HAZIRLIKLARI
&quot;İlk yarıdaki performansım 10 üzerinden 7-8&quot;
YEREL

"İLK YARIDAKİ PERFORMANSIM 10 ÜZERİNDEN 7-8"
Manavgat'ta tüketici şikayetleri yüzde 117 arttı
YEREL

MANAVGAT'TA TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ YÜZDE 117 ARTTI
Antalya'ya müze konseptli cadde
YEREL

ANTALYA'YA MÜZE KONSEPTLİ CADDE
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Kros Şampiyonası'na doğru
YEREL

AVRUPA ŞAMPİYON KULÜPLER KUPASI KROS ŞAMPİYONASI'NA DOĞRU
Peker ailesinden eğitime destek
YEREL

PEKER AİLESİNDEN EĞİTİME DESTEK
ASAT'tan Alanya'ya 49 milyonluk yatırım
YEREL

ASAT'TAN ALANYA'YA 49 MİLYONLUK YATIRIM
Dünyanın müze konseptli ilk caddesi ihaleye çıkıyor
YEREL

DÜNYANIN MÜZE KONSEPTLİ İLK CADDESİ İHALEYE ÇIKIYOR
Galatasaray'ın Antalya kampı
YEREL

GALATASARAY'IN ANTALYA KAMPI
Tütüncü gündüz gece mesaide
YEREL

TÜTÜNCÜ GÜNDÜZ GECE MESAİDE
Muslera'nın parmağı çıktı
YEREL

MUSLERA'NIN PARMAĞI ÇIKTI
Döşemealtı Kadın Futbol Takımı Trabzon yolcusu
YEREL

DÖŞEMEALTI KADIN FUTBOL TAKIMI TRABZON YOLCUSU
Fatih Mahallesine imar revizyonu
YEREL

FATİH MAHALLESİNE İMAR REVİZYONU