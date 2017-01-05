Tayland'da sel: 5 ölü

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KOH SAMUI (AA) - Tayland'ın güneyinde meydana gelen selde 5 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde aşırı yağışların etkili olduğu sekiz kentin sele teslim olduğu bildirildi.

Tayland devlet televizyonu MCOT'nin haberinde, selde 3 kişinin öldüğü ve su altında kalan bir araçtan 2 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı belirtildi.

Sel nedeniyle ülkede ulaşım sekteye uğrarken, bazı bölgelerde otobüs ve tren seferleri ertelendi.

Tayland Körfezi'nde karaya yakın mesafede yer alan turistik Samui adasında da etkisini gösteren sel, bazı uçak seferlerinin iptal olmasına neden oldu.





