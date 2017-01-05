Yeni projeler Erciş'e 2017'de hayat verecek

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VAN (AA) - İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) ile Erciş Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Mehmet Şirin Yaşar, bu yıl birçok projeyi hayata geçireceklerini bildirdi.

Yaşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2017 yılında gerçekleştirecekleri projelerin Erciş'e yeni bir ufuk, yeni bir şehir, yeni bir vizyon ve yeni bir istikamet vereceğini söyledi.

Belediyeye bağlı karla mücadele ekiplerinin ilçe merkezi, bağlı mahalleler, sokak, cadde ve kaldırımlarda kar küreme ile yol açma çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirten Yaşar, ekiplerin yeni çalışmaları içeren pankartları da ilçenin farklı yerlerine astığını kaydetti.

Pankartlarda Erciş'in sosyal yaşamının ve turizmin önünü açacak, kimliğini korumaya dönük hazırlanan projelerin tanıtıldığını anlatan Yaşar, "Projelerin uygulanacağı yerler ve teknik özellikleri de paylaşıldı. Ayrıca pankartlarda belediye tarafından son dönemlerde yapılan çalışmalar ve faaliyetlerin özetleri halkımıza sunuldu. Erciş Belediyesi olarak ekonomiden şehir güvenliğine, turizmden ilçe düzenine kadar ilçenin çehresini değiştirecek projeleri tanıtmaya başladık." dedi.

- 2017 proje yılı olacak

Projelerin kaynak temini ve diğer hazırlık çalışmalarının tamamlandığını vurgulayan Yaşar, şöyle konuştu:

"Projeler arasında Kent Bilgi Sistemi gibi kent güvenliğini sağlayacak proje, kapalı semt pazarları gibi ekonomiye yönelik projeler de bulunuyor. Ayrıca sosyal yaşam merkezi, kadın ve çocuk plajı, yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, semt sahaları, çocuk oyun parkları, bireysel sporlar merkezi projeleri gibi kadın ve çocuklara yönelik sosyal ve sportif projelerimiz olacak. Bunun dışında hayvan barınağı projesi gibi ilçenin önemli sorunlarının giderilmesine dönük projelerimiz de 2017 yılı yatırımları içerisinde yer alacak."

Erciş sahilini bir cazibe merkezi haline dönüştürmek istediklerini anlatan Yaşar, bunu yaparken de yeşili koruyacaklarını aktardı.

Yaşar, ilçeye sosyal mekanlar kazandırmak amacıyla Erciş Öğretmenevi yanı, eski belediye binasının yeri, yeni yapılacak hastane ve eski asfalt şantiyesinin bulunduğu yerlere dört büyük ve donanımlı park yapacaklarının müjdesini verdi.