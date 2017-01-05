05 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yeni projeler Erciş'e 2017'de hayat verecek

05 Ocak 2017 Perşembe, 17:02

VAN (AA) - İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) ile Erciş Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Mehmet Şirin Yaşar, bu yıl birçok projeyi hayata geçireceklerini bildirdi.

Yaşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2017 yılında gerçekleştirecekleri projelerin Erciş'e yeni bir ufuk, yeni bir şehir, yeni bir vizyon ve yeni bir istikamet vereceğini söyledi.

Belediyeye bağlı karla mücadele ekiplerinin ilçe merkezi, bağlı mahalleler, sokak, cadde ve kaldırımlarda kar küreme ile yol açma çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirten Yaşar, ekiplerin yeni çalışmaları içeren pankartları da ilçenin farklı yerlerine astığını kaydetti.

Pankartlarda Erciş'in sosyal yaşamının ve turizmin önünü açacak, kimliğini korumaya dönük hazırlanan projelerin tanıtıldığını anlatan Yaşar, "Projelerin uygulanacağı yerler ve teknik özellikleri de paylaşıldı. Ayrıca pankartlarda belediye tarafından son dönemlerde yapılan çalışmalar ve faaliyetlerin özetleri halkımıza sunuldu. Erciş Belediyesi olarak ekonomiden şehir güvenliğine, turizmden ilçe düzenine kadar ilçenin çehresini değiştirecek projeleri tanıtmaya başladık." dedi.

- 2017 proje yılı olacak

Projelerin kaynak temini ve diğer hazırlık çalışmalarının tamamlandığını vurgulayan Yaşar, şöyle konuştu:

"Projeler arasında Kent Bilgi Sistemi gibi kent güvenliğini sağlayacak proje, kapalı semt pazarları gibi ekonomiye yönelik projeler de bulunuyor. Ayrıca sosyal yaşam merkezi, kadın ve çocuk plajı, yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, semt sahaları, çocuk oyun parkları, bireysel sporlar merkezi projeleri gibi kadın ve çocuklara yönelik sosyal ve sportif projelerimiz olacak. Bunun dışında hayvan barınağı projesi gibi ilçenin önemli sorunlarının giderilmesine dönük projelerimiz de 2017 yılı yatırımları içerisinde yer alacak."

Erciş sahilini bir cazibe merkezi haline dönüştürmek istediklerini anlatan Yaşar, bunu yaparken de yeşili koruyacaklarını aktardı.

Yaşar, ilçeye sosyal mekanlar kazandırmak amacıyla Erciş Öğretmenevi yanı, eski belediye binasının yeri, yeni yapılacak hastane ve eski asfalt şantiyesinin bulunduğu yerlere dört büyük ve donanımlı park yapacaklarının müjdesini verdi.

İLGİLİ HABERLER

Sabah seferlerinin iptaline tepki
YEREL

SABAH SEFERLERİNİN İPTALİNE TEPKİ
Van OSB Başkanı Şemsettin Bozkurt:
YEREL

VAN OSB BAŞKANI ŞEMSETTİN BOZKURT:
Gevaşlı öğrencilere uzanan masum el
YEREL

GEVAŞLI ÖĞRENCİLERE UZANAN MASUM EL
Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine ziyaretler sürüyor
YEREL

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETERİNE ZİYARETLER SÜRÜYOR
SP İl Başkanı Özay, Vantb'yi ziyaret etti
YEREL

SP İL BAŞKANI ÖZAY, VANTB'Yİ ZİYARET ETTİ
Başkale'de 2 bin öğrenciye kıyafet yardımı
YEREL

BAŞKALE'DE 2 BİN ÖĞRENCİYE KIYAFET YARDIMI
Çatak DBP Belediye Başkanı Bartu tutuklandı
YEREL

ÇATAK DBP BELEDİYE BAŞKANI BARTU TUTUKLANDI
Çatak Belediye Başkanı tutuklandı
YEREL

ÇATAK BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANDI
Düzeltme
YEREL

DÜZELTME
Başkale Kaymakamı Öztürk, 2 bin öğrenciye yardım eli uzattı
YEREL

BAŞKALE KAYMAKAMI ÖZTÜRK, 2 BİN ÖĞRENCİYE YARDIM ELİ UZATTI
Kaymakam Vardar esnafı ziyaret etti
YEREL

KAYMAKAM VARDAR ESNAFI ZİYARET ETTİ
&quot;İl Dışı Hasta Kodlaması&quot; ile mağduriyetler önlenecek
YEREL

"İL DIŞI HASTA KODLAMASI" İLE MAĞDURİYETLER ÖNLENECEK
Tuşba'da 'Fikirler Konuşuluyor' münazara yarışması düzenlendi
YEREL

TUŞBA'DA 'FİKİRLER KONUŞULUYOR' MÜNAZARA YARIŞMASI DÜZENLENDİ
SP ziyaretlerini sürdürüyor
YEREL

SP ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR
Van'da terör operasyonu
YEREL

VAN'DA TERÖR OPERASYONU
Van Büyükşehir Belediyesinde borç sıkıntısı
YEREL

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE BORÇ SIKINTISI

Çaldıran'da KEP 2 projesi meyvesini verdi
YEREL

ÇALDIRAN'DA KEP 2 PROJESİ MEYVESİNİ VERDİ
Badminton il müsabakaları sona erdi
YEREL

BADMİNTON İL MÜSABAKALARI SONA ERDİ
Besicilerin zorlu kış mesaisi
YEREL

BESİCİLERİN ZORLU KIŞ MESAİSİ

DEAŞ intihar eylemlerini videolarla özendirmiş
YEREL

DEAŞ İNTİHAR EYLEMLERİNİ VİDEOLARLA ÖZENDİRMİŞ
15 Temmuz şehitleri Van'da anıldı
YEREL

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ VAN'DA ANILDI