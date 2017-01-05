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YEREL HABERLER  / ŞIRNAK HABERLERİ
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki Şırnak'ta

05 Ocak 2017 Perşembe, 17:08
Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki Şırnak'ta

ŞIRNAK (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör saldırıları nedeniyle evi yıkılan ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ) ev talebinde bulunan vatandaşla sözleşme imzaladı.

Bakan Özhaseki, ilçedeki temasları kapsamında Cizre Kentsel Dönüşüm İrtibat Bürosu'nu ziyaret etti.

Cudi Mahallesi'nde oturduğu evin terör saldırıları sonucu yıkılan Mehmet Emin Cilasun ile sözleşme yapıldığını öğrenen Bakan Özhaseki, konuyla ilgili bilgi alarak, sözleşmeye imza attı.

Cilasun'a geçmiş olsun dileklerinde bulunan Özhaseki, bundan sonra böyle çatışma ve terör saldırılarıyla karşılaşmadan huzur içinde yaşamasını temenni etti.

Özhaseki, burada yaptığı açıklamada şimdiye kadar terör saldırılarında zarar gören binaların yıkımlarının yapıldığını belirterek, "Devlet buradaki zararları tazmin ediyor, hasarları gideriyor, yaraları sarmak istiyor." dedi.

"Daha önce yapılan yardımlar ayrı bir şey ama Mehmet amcamızın arsası ve üstünde de iki dairesi var. Zararını tespit eden arkadaşlar karşılığında neler verebileceklerini söylemişler. Mehmet amca da metrekaresine göre 3 daire burada tercih yapmış." ifadelerini kullanan Özhaseki, şimdi sözleşmenin imzalandığını vurguladı.

Bakan Özhaseki, Cilasun'a nisandan başlayarak, evini teslim edecekleri güne kadar kira yardımında bulunacaklarını kaydetti.

Daha sonra İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Cizre Belediyesi tarafından oluşturulan Sur Dibi Parkı'nın açılışını yapan Özhaseki, vatandaşlarla sohbet etti, çocukları salıncakta salladı.

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