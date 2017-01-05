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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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İzmir'deki terör saldırısı

05 Ocak 2017 Perşembe, 17:09

ANKARA (AA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK), Başbakanlık tarafından İzmir'deki patlamaya ilişkin geçici yayın kısıtlaması getirildiği bildirildi.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 7. maddesinde milli güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde veya kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasının kuvvetle muhtemel olduğu durumlarda geçici yayın kısıtlaması getirilebileceğinin öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, bu hüküm çerçevesinde bugün İzmir'de meydana gelen patlamaya yönelik olarak Başbakanlığın yazısı ile geçici yayın kısıtlaması getirildiği ifade edildi.

Geçici yayın kısıtlamasının, resmi makamlarca yapılan açıklamalar dışında tüm medya hizmet sağlayıcıların haber, görüntü ve yorumlara yer vermemesini kapsadığı kaydedildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Ülkemize yönelik tehditleri kaynağında yok etmek zorundayız. Şunu bir an olsun aklımızdan çıkarmamalıyız; Türkiye'nin güvenliği Gaziantep'te değil Halep'te, Hatay'da değil İdlip'te, Mersin'de değil Kıbrıs'ta, Kars'ta değil Nahçıvan'da, Artvin'de değil Batum'da, Trakya'da değil Balkanlar'da başlar, bunu böyle bilelim.&quot;
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "ÜLKEMİZE YÖNELİK TEHDİTLERİ KAYNAĞINDA YOK ETMEK ZORUNDAYIZ. ŞUNU BİR AN OLSUN AKLIMIZDAN ÇIKARMAMALIYIZ; TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİ GAZİANTEP'TE DEĞİL HALEP'TE, HATAY'DA DEĞİL İDLİP'TE, MERSİN'DE DEĞİL KIBRIS'TA, KARS'TA DEĞİL NAHÇIVAN'DA, ARTVİN'DE DEĞİL BATUM'DA, TRAKYA'DA DEĞİL BALKANLAR'DA BAŞLAR, BUNU BÖYLE BİLELİM."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;DEAŞ, PKK, PYD, YPG, DHKP-C ve ilave ediyorum FETÖ, hiç birbirlerinden farkı yok. Bu niyetlerini hiçbir zaman gizleme gereğini zaten duymadılar. Suriye'deki, Irak'taki Arap, Kürt, Türkmen, diğer gruplar, onların oyununda kolayca feda edilecek piyonlar olabilir. Bizim için bu insanlar, bin yıllık kaderdaşlığımız, akrabalığımız, soydaşlığımız olan, kendimizden ayrı görmediğimiz kardeşlerimizdir.&quot;
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "DEAŞ, PKK, PYD, YPG, DHKP-C VE İLAVE EDİYORUM FETÖ, HİÇ BİRBİRLERİNDEN FARKI YOK. BU NİYETLERİNİ HİÇBİR ZAMAN GİZLEME GEREĞİNİ ZATEN DUYMADILAR. SURİYE'DEKİ, IRAK'TAKİ ARAP, KÜRT, TÜRKMEN, DİĞER GRUPLAR, ONLARIN OYUNUNDA KOLAYCA FEDA EDİLECEK PİYONLAR OLABİLİR. BİZİM İÇİN BU İNSANLAR, BİN YILLIK KADERDAŞLIĞIMIZ, AKRABALIĞIMIZ, SOYDAŞLIĞIMIZ OLAN, KENDİMİZDEN AYRI GÖRMEDİĞİMİZ KARDEŞLERİMİZDİR."