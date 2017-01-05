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YEREL HABERLER  / BATMAN HABERLERİ
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Batman ve Siirt'ten Haleplilere yardım

05 Ocak 2017 Perşembe, 17:12
Batman ve Siirt'ten Haleplilere yardım

SİİRT/BATMAN (AA) - Siirt ve Batman'da temin edilen insani yardım malzemeleri, Haleplilere gönderildi.

Siirt Müftülüğü ve çeşitli sivil toplum örgütlerince düzenlenen kampanya kapsamında 9 tır yardım toplandı. İl merkezi ve ilçelerde toplanan gıda, battaniye ve kışlık giyimler, Suriye'ye gönderilmek üzere Kooperatif Mahallesi'ndeki yardım toplama merkezinden tırlara yüklendi.

Vali Yardımcısı Bünyamin Kuş ve diğer yetkililerin katılımıyla düzenlenen uğurlama töreni, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kuş, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin mazlumlara şefkat eli uzattığını, toplanan yardımların mazlum Suriye halkına gönderileceğini söyledi.

İnsanlığın ölmediğini belirten Kuş, hayırseverlikte yarışan farklı kurumların ortak bir çatı altında Suriyelilere yardım topladığını bildirdi.

Kuş, "Gerek dinimizde gerek Türk toplumunun yapısında hayırseverlik ve yardımlaşma önemli yer tutmaktadır. Bugün bunun bir örneğini yaşıyoruz. Suriyeliler zor şartlar altında hayatlarını sürdürüyor. Oradaki insanlara bir nebze katkıda bulunmak için bir araya geldik. Emeği geçenleri kutluyorum." dedi.

Yardım tırları, okunan duaların ardından yola çıktı.

- Batman

Batman'da, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan 10'u kız 20 öğrencinin katkılarıyla, 250 koli kuru gıda, giyim ve temel yaşam malzemesi toplandı.

"Halep bizdir, bizdendir, bizimledir" sloganıyla başlatılan kampanyada toplanıp, Türk Kızılayı Batman Şubesine teslim edilen yardımlar, tırla Haleplilere gönderildi.

KYK İl Müdürü Şafi Özperk, Gençlik ve Spor Bakanlığının yurt genelinde başlattığı kampanyaya destek olmak amacıyla yardım topladıklarını söyledi.

Batman'da da KYK yurtlarında kalan öğrencilerin kampanyaya katıldığını ifade eden Özperk, bu kapsamda yaklaşık 250 koli yardım paketi toplandığını kaydetti.

Türk Kızılayı Batman Şube Başkanı Ali Tezdiğ ise kampanyaya katılanlara teşekkür ederek, yardımların Halep'teki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını bildirdi.

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