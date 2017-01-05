Mersin'deki sel

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MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, Mersin'in hafta sonu yeni bir sel felaketiyle karşı karşıya kalabileceğini belirterek, "Meteoroloji tarafından verilen bilgilere göre, Mersin hafta sonu yeniden bir sel felaketiyle karşı karşıya kalabilir. Ancak Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak İtfaiye Daire Başkanlığımızda kriz masamızı şimdiden oluşturduk." ifadesini kullandı.

Çokakoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, geçen hafta metrekareye 170 kilogramdan fazla yağışın düştüğü kentte 15 yıl aradan sonra yeniden afet yaşandığını anımsattı.

Felaketin yaşandığı ilk 2 gün 2 bine yakın belediye personeli ve yaklaşık 400 araçla sel felaketine müdahale edildiğini aktaran Mustafa Kemal Çokakoğlu, "Geçtiğimiz hafta büyük bir sel felaketiyle karşı karşıya kaldık. İlk 2 gün boyunca belediye olarak bize iletilen yaklaşık 2 bin 500 bildiriye müdahale ettik. Yüzde 95 oranında bildirilere anında geri dönüş yaptık. Arama kurtarma, yardım ve motopomplarla sel sularını çekme faaliyetlerinde bulunduk. İlk 2 gün boyunca gerçekleştirilen başarılı çalışmalar sayesinde kent 3'üncü günde yeniden normale döndü." değerlendirmesinde bulundu.

- Yeni sel felaketine karşı önlem alındı

Kısa bir süre önce kentin hizmetine sunulan aşhaneyle selden zarar görenlerin imdadına yetiştiklerini belirten Çokakoğlu, mağdur olan Suriyelilere de yardımda bulunduklarını aktardı.

Kentte hafta sonu yeni bir yağışın beklendiğini bildiren Mustafa Kemal Çokakoğlu, şöyle devam etti:

"Meteoroloji tarafından verilen bilgilere göre, Mersin hafta sonu yeniden bir sel felaketiyle karşı karşıya kalabilir. Ancak Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak İtfaiye Daire Başkanlığımızda kriz masamızı şimdiden oluşturduk. Özellikle şehrin 4 merkez ilçesinde konuşlandırdığımız araçlarla olası bir sel felaketini önlemeyi planlıyoruz. Valiliğimizle yaptığımız koordinasyon çerçevesinde 112 acil servisten gelen ihbarlara da müdahale ediyoruz. Benzer şekilde MESKİ de gerekli önlemlerini aldı. Yani gece gündüz çalışacak şekilde Büyükşehir Belediyesi olarak hazırız. Şu anda hala 60'a yakın motopomp ve 300'den fazla araçla şehrin bazı noktalarında çalışmalarımız devam etmekte."

Çokakoğlu, yaşanan sel nedeniyle meydana gelen zarar ve hasarların tespiti için valiliğin çalışmalarına devam ettiğini belirterek, "Bizim altyapıdan zararımız karayollarıyla yaptığımız tespit sonunda 37 milyon lira olarak belirlendi ve bildirildi. Ancak bu rakamlara kırsal alandaki yol zararları dahil değil. Mersin'in 'afet bölgesi' ilan edilip edilmeyeceği, bu çalışmaların valilik tarafından tamamlanıp Ankara'ya bildirilmesi sonucu netleşecek." bilgisini paylaştı.

- Mersin'de dere yatakları denize kadar açılacak

Öte yandan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile ilçe belediye başkanları ve kurum yöneticilerinin de katılımıyla Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi'nde 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planıyla yerleşik alanlar etrafında bulunan dere akslarının genişletilip denize kadar açılması planlanırken, bu planla dere aksları sorunu çözülüp, olası sel durumunda taşkınların önlenmesi sağlanacak.

Bu plan kapsamında sel ve deprem gibi doğa olaylarının afete dönüşmemesi için dere yataklarının açık hale getirilmesi ve çevrelerinin yapılaşmaya konu olmayacak açık koridorlar olarak planlanması konusunda yapılacak hazırlıklarla ilgili daha radikal kararlar alınması konusunda görüş alışverişi ve değerlendirme yapıldı.

Plan, ilçe belediye başkanlarının öneri ve görüşleri alındıktan sonra Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulacak.