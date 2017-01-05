Mersin'de otoyolda erkek cesedi bulundu

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Adana-Mersin istikameti Üçtepeler mevkisinde yolda ceset gören vatandaşlar, ilgililere haber verdi.

Olay yerine gelen güvenlik güçlerinin yaptığı incelemede cesedin, 40 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu, ayrıca çok sayıda aracın çarpması sonucu vücut bütünlüğünün bozulduğu, kopan parçaların alana dağıldığını tespit etti.

Bu arada cesedin, yol kenarında emniyet şeridinde park etmiş halde bulunan bir aracın sürücüsüne ait olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.

Ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Morguna kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

