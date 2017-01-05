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ANKARA (AA) - Çankaya Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Çankaya Şubesi tarafından, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının "Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyası ile toplanan yardım malzemelerinin bulunduğu 7 tır, törenle bölgeye uğurlandı.

Tırların yola çıkması dolayısıyla Çankaya'daki Abdulkadir Geylani Camisi önünde tören düzenlendi.

Ankara Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, törende yaptığı konuşmada, il müftülüğüne, Türkiye Diyanet Vakfına ve diğer kurum kuruluşlara teslim edilen yardımlarla sadece Ankara'dan 40 tırın Halep'e ulaştığını söyledi.

"Türkiye Diyanet Vakfının projesiyle Halep'e ulaşan 402 tır var." diyen Sönmezoğlu, "HALEP" yazılarak 5601'e gönderilen kısa mesajlarla yardımların milyonları aştığını bildirdi.

Müslümanların birbirlerinin acısını hissetmesi gerektiğini belirten Sönmezoğlu, Suriye'ye ve dünyanın her yerindeki mazlumlara yardım edeceklerini kaydetti.

Çankaya Müftüsü Hamdi Gevher ise Türkiye'nin 3 milyon Suriyeliye kapılarını açtığını anımsatarak, "Dünyada bizden başka memleket yok mu? Kapılarına 3-5 tane mülteci gittiği zaman ne yapacaklarını şaşırıp tel örgülerle, duvarlarla mültecilerin içeri girmesine mani olanlar, inşallah bu milletin yardım severliğinden ders alırlar." diye konuştu.