MDOB "Masal Şatosu"nun prömiyerini yapacak

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MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Masal Şatosu" adlı çocuk oyununun prömiyerini yapacak.

MDOB'tan yapılan yazılı açılamaya göre, Cennet Türker ve Şahan Gürkan'ın yazdığı, yönetmenliğini Şahan Gürkan'ın yaptığı "Masal Şatosu" isimli çocuk oyunun prömiyeri, 6 Ocak Cuma saat 10.30'da gerçekleştirilecek. Oyunun ikinci temsili ise 12 Ocak Perşembe saat 14.00'te çocuklarla buluşturulacak.

Eserin dekor tasarımı Filiz Dinç, kostüm tasarımı Şükran Kırcı, koreografisini Zeynep Bengier ve Tolga Ergen, ışık tasarımını ise Barış Arslan üstleniyor.

"Kötü Peri"nin büyüsünün, Doralion kentini ve tüm dünyayı tehdit ettiği anlatılan oyunda, bu büyüyü ancak bir "Ya-Pi" yani yakışıklı bir prensin bozabileceği, karakterlerin prensi aradıkları sıradaki maceralı yolculukları ele alınıyor.