Çiftçiler selden kalan ürünlerini kurtarmaya çalışıyor

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MERSİN (AA) - Mersin'deki çiftçiler, geçtiğimiz hafta etkili olan kuvvetli yağışların beraberinde getirdiği sel nedeniyle sular altında kalan seralardaki ürünlerini kurtarmaya çalışıyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün raporuna göre sel ve su baskınları nedeniyle 136 bin 604 dekar tarım alanının zarar gördüğü kentte, birçok bölgede suları tahliye çalışmaları sürüyor.

Toplam 90 bin 877 dekar alanda hasar tespit edilen Tarsus ilçesinde, birçok mahallede seraların tamamı sel sularının altında kaldı.

Çok sayıda seranın da naylonları ve çatıları kırılırken, çiftçiler ürünlerini kurtarmanın telaşına düştü.

Bazı çiftçiler boyunlarını aşan sulara girip ürünlerinden sağlam kalanları toplamaya çalışırken, bazıları da ürünleri suda yüzdürdükleri sandallara doldurdu.

Öte yandan, selde taşan derelerde çalışmalar sürüyor. Su baskınları nedeniyle zarar gören tarım alanlarında da çok sayıda pompa ve iş makinesiyle su tahliye işlemleri devam ediyor.