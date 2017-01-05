Futsal: Hazırlık maçı

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YALOVA (AA) - 2018 UEFA Futsal Avrupa Şampiyonası elemelerine katılacak A Milli Futsal Takımı, Yalova'da Moldova ile oynadığı ikinci hazırlık maçını 4-1 kazandı.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını Moldova, Hilotii Oleg'in golüyle 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda Cem Keskin, Kenan Köseoğlu, Serhat Çiçek ve Muhammet Altuntay'la goller bulan milliler, mücadeleden 4-1 galip ayrıldı. Türkiye ile Moldova arasındaki ilk hazırlık maçını konuk ekip 5-2 kazanmıştı.





- "Amacımız Avrupa şampiyonasına katılmak"





Karşılaşma sonrasında gazetecilere açıklama yapan Türkiye Futsal ve Plaj Milli Takımlar Sorumlusu Cem Pamiroğlu, "Nisan ayında ev sahipliği yapacağımız ve Kocaeli Üniversitesinde oynayacağımız Avrupa Şampiyonası eleme maçlarına hazırlık yapıyoruz. Önümüzdeki ay Yalova'da oynamak istediğimiz bir hazırlık maçı daha var. Rakiplerimiz de belli oldu. Rusya, Slovakya ve 1. Tur F Grubu birincisi de dördüncü rakibimiz olacak. En büyük amacımız, birinci olmak ya da 2. turda play-off oynayıp Avrupa şampiyonasına katılmak." diye konuştu.

Türkiye A Milli Futsal Takımı oyuncusu Serhat Çiçek de "Güzel maçlar oynadık. Bugün galip geldiğimiz için mutluyuz. Avrupa Şampiyonası ön elemesi oynayacağız. Burada başarılı olup şampiyonaya katılmak istiyoruz." yorumunu yaptı.



