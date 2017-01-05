Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 23,30 ila 50,93 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|23,30
|50,93
|29,00
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|31,80
|31,80
|31,80
|HTS
|İnek Sütü
|KG
|1,10
|1,10
|1,10
|HMS
|Kaşar Peynir
|KG
|13,00
|20,00
|16,05
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|6,25
|12,00
|8,68
|HTS
|Yumurta
|KG
|0,24
|0,24
|0,24
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış