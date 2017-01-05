Muğla'daki STK'lerden "Teröre Lanet Diyanet'e Destek" açıklaması

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MUĞLA (AA) - Muğla'da 9 sivil toplum kuruluşu "Teröre Lanet Diyanet'e Destek" açıklamasında bulundu.

Kurşunlu Camisi'nin bahçesinde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları adına ortak açıklamayı okuyan Diyanet-Sen Muğla Şubesi üyesi Dilaver Çakır, milletin birlik ve beraberliğine yönelik gerçekleştirilen terör saldırılarını şiddetle kınadıklarını söyledi.

Terörün çirkin yüzünün son dönemde sıkça görüldüğünü ifade eden Çakır, "Son bir ay içerisinde Beşiktaş'ta emniyet mensuplarına, Kayseri'de askerimize, sınır ötesinde askerlerimize, Rusya Büyükelçisi'ne, Ortaköy'de başka bir kurguyla insanların üzerine acımasızca kurşun yağdırarak terör çirkin yüzünü birçok kez göstermiş oldu. Hain saldırılarda kaybettiğimiz bütün canlarımıza rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." dedi.

Masum insanların hedef alındığı saldırıların adresinin acıyı paylaşmaya asla engel olmadığını belirten Çakır, kalleş eylemlerin adresi neresi olursa olsun saldırıların birlik ve beraberliğe yapıldığını söyledi. Çakır, "Bu bilinçle bundan böyle daha fazla kaynaşacak, daha fazla kenetleneceğiz ve bugün STK'ler olarak bunun için buradayız." diye konuştu.

Terör odaklarının yeni yıla girerken masum insanları öldürerek kaos çıkarmak istediğini bildiren Çakır, "İnanç ve yaşam tarzı farklılığı algısı oluşturmak, ayrışma meydana getirmek için hassas konuları kaşıyarak milletimizin birliğini bölmek istiyorlar. Milli iradeye sahip çıkan, kazılan çukurlara düşmeden kardeşliğini koruyan, 15 Temmuz'da kahramanca vatana sadakatini ortaya koyan necip milletimiz, bütün hainlere karşı safları daha da sıklaştıracak, yılmadan, yıkılmadan geleceğe yürüyecektir." değerlendirmesini yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığının İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili toplumun aydınlatılması misyonunu üstlendiğini aktaran Çakır, şöyle konuştu:

"Kuruluşundan bugün kadar sunduğu hizmetleriyle milletimizin gönlündeki yerini almıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı güven veren yönetim anlayış ve uygulaması ile sevgi ve saygıya dayalı ilişkileri bulunan, hukuk devleti ilkesiyle çalışan, saygınlığına gölge düşürecek tartışmalardan her zaman uzak duran ve Cumhuriyetle yaşıt olan bir devlet kurumumuzdur." dedi.

Çakır, Ortaköy'deki terör saldırıdan dolayı Diyanet İşleri Başkanlığı ve Başkanına yönelik suçlamaların kabul edilemeyeceğini kaydetti.



