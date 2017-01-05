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YEREL HABERLER  / BOLU HABERLERİ
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Boluspor'da transfer

05 Ocak 2017 Perşembe, 17:55
Boluspor'da transfer


BOLU (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un, Musa Sinan Yılmazer ve Guido Koçer ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladığı bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Boluspor'un son olarak Sivasspor'da forma giyen Musa Sinan Yılmazer ve Giresunspor'da forma giyen Guido Koçer ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladığı belirtildi.

Açıklamada, takımın devre arası hazırlıklarını sürdürdüğü Belek kampında imza töreni düzenlendiği de ifade edildi.

İmza törenine kulüp başkanı Necip Çarıkcı, başkan yardımcısı Osman Gürsoy, kulübün yurt dışı koordinatörü Hüseyin Kayalıoğlu ile kamp-organizasyon ve konaklama sorumlusu Haşim Erdoğan'ın katıldığı kaydedildi.

İmza sonrası konuşan Musa Sinan Yılmazer, Boluspor'un hedefleri olan bir takım olduğunu belirterek, "Benim de hedefimde şampiyonluk olduğu için buraya geldim. Boluspor bu sezon iyi bir performans sergiliyor. İnşallah ikinci yarı daha iyi bir performans göstererek hedefimiz olan Süper Lige çıkarız." ifadelerini kullandı.

Guido Koçer ise iyi bir takıma geldiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Buradaki insanları mutlu etmek için elimden geleni yapacağım. Kampa 2 gün önce geldim. Takıma katıldım. 2 gündür burada gördüklerim olumlu şeyler. Elimden geleni yapacağım. Amacım goller atmak, asistler yapmak ya da bir şekilde takımı sezon sonunda Süper Lig'e çıkartmak. Bana bu şansı verdikleri için hocama ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Eski takımım Giresunspor’da bu şansı bulamamıştım ama bu 6 aylık kısa periyotta elimden geleni yapıp bana olan güvenleri boşa çıkartmayacağım."


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