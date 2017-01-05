Edirne'de FETÖ/PDY operasyonu

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EDİRNE (AA) - Edirne’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen "Edirne himmet ve burs imamı” olduğu iddia edilen kişi tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan FETÖ’nün "burs ve himmet sorumlusu" olduğu öne sürülen İbrahim A. gözaltına alındı.

FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan bir okulda müdür yardımcılığı yaptığı belirlenen İbrahim A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Bu arada soruşturma kapsamında 1’i komiser 5 polis memuru da gözaltına alındı.