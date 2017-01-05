05 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kayserispor'da transfer çalışmaları

05 Ocak 2017 Perşembe, 18:04


KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un olağanüstü kongresinde başkanlığa seçilmesi beklenen Erol Bedir, teknik direktör Sergen Yalçın'ın tespitleri sonucu, kulübü daha yukarı çekebilecek şehre ve prensiplere uygun oyuncuların transferi konusunda çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini bildirdi.

Kayserispor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Bedir, kulübün 19 Ocak Perşembe günü olağanüstü kongreye gideceğini hatırlattı.

Başta Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki olmak üzere, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının olağanüstü kongrede kendi ismi üzerinde mutabık kaldıklarını belirten Bedir, şunları kaydetti:

"Kayseri ve Kayserispor konusunda bilgi birikimi olup, Kayserispor'un mevcut durumundan ve gelecek günlerinden endişe eden, şehrimizin kanaat önderleri yaptıkları istişare sonucunda ilimizin adını taşıyan bu köklü kulübümüzün sıkıntılarını çözmek, şehri bu konuda harekete geçirmek ve Süper Lig'in ikinci yarısında yeni bir ivme kazandırmak için Kayserispor'un 19 Ocak'ta yapılacak olağanüstü genel kurulunda şahsımın başkanlığında bir yönetim kurulu oluşturulması konusunda mutabakata varmışlar ve keyfiyet tarafıma tebliğ edilmiştir."

Bedir, 2 Ocak Pazartesi günü konudan haberinin olmasıyla mevcut kulüp yönetimden vekaletname alarak kulüpteki rutin çalışmaların sürdürüldüğünü ve takımın devre arası kampı için Antalya'ya gönderildiğini vurguladı.

Federasyona başvurarak geçmiş alacakları nedeniyle fesih talep eden yabancı futbolcuların alacaklarının ödendiğine dikkati çeken Bedir, şöyle devam etti:

"Futbolcumuz Nakoulma biz görevi almadan aynı nedenlerle fesih işlemi yapmış ve serbest kalmıştır. Nakoulma konusunda da sözleşme yenileme çalışmalarımız devam etmektedir. Diğer futbolcularımızın, geçtiğimiz sezondan ve bu sezonun ilk yarısından birikmiş ciddi miktarda alacakları mevcuttur ancak bu kardeşlerimizle de 1-2 gün içinde görüşmeler yapılacak ve alacaklarına istinaden ödemeler yapılacaktır. Popüler ve köklü bir kulüp olan Kayserispor'un başına Türk futbolunun efsane futbolcusu ve yeni jenerasyonun başarılı teknik direktörü Sergen Yalçın getirilmiş ve çalışmalarına başlamıştır. Sergen hocanın tespitleri sonucu, kulübümüzü daha yukarı çekebilecek şehrimize ve prensiplerimize uygun oyuncuların transferi konusunda da çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir."

Taraftardan destek isteyen Bedir, şehrin kenetlenmesi ve tek vücut haline gelerek, Kayseri Kadir Has Stadı'nı rakip takımların korkulu rüyası haline getirmenin öneminin altını çizdi.


İLGİLİ HABERLER

Yahyalı'dan Halepliler için yardım konvoyu
YEREL

YAHYALI'DAN HALEPLİLER İÇİN YARDIM KONVOYU
ERÜ'de &quot;Evlilik Okulu Seminerleri&quot; Sona Erdi
YEREL

ERÜ'DE "EVLİLİK OKULU SEMİNERLERİ" SONA ERDİ
Melikgazi İletişim Merkezi ile vatandaşın işleri daha kolay
YEREL

MELİKGAZİ İLETİŞİM MERKEZİ İLE VATANDAŞIN İŞLERİ DAHA KOLAY
Melikgazi basketbol takımının konuğu Adanaspor
YEREL

MELİKGAZİ BASKETBOL TAKIMININ KONUĞU ADANASPOR
Pınarbaşı Belediyesinden ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yeni yıl hediyesi
YEREL

PINARBAŞI BELEDİYESİNDEN İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YENİ YIL HEDİYESİ
Başkan Öztürk başarılı öğrencileri ödüllendirdi
YEREL

BAŞKAN ÖZTÜRK BAŞARILI ÖĞRENCİLERİ ÖDÜLLENDİRDİ
2 çocuk babası kemerle kendini astı
YEREL

2 ÇOCUK BABASI KEMERLE KENDİNİ ASTI
Kırmızı melekler teşekkür belgelerini aldı
YEREL

KIRMIZI MELEKLER TEŞEKKÜR BELGELERİNİ ALDI
Kayseri'deki terör saldırısı
YEREL

KAYSERİ'DEKİ TERÖR SALDIRISI
Özel ekiple aranan hırsız yakalandı
YEREL

ÖZEL EKİPLE ARANAN HIRSIZ YAKALANDI
Kocasinan, Fatih Mahallesi'ndeki pazar yerini yeniledi
YEREL

KOCASİNAN, FATİH MAHALLESİ'NDEKİ PAZAR YERİNİ YENİLEDİ
YEREL

Başkan Çolakbayrakdar'a büyük sürpriz
YEREL

BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR'A BÜYÜK SÜRPRİZ
Kentte Ocak ayıdan 26 kültür sanat etkinliği gerçekleştirilecek
YEREL

KENTTE OCAK AYIDAN 26 KÜLTÜR SANAT ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Kolombiyalı kadın Müslüman oldu
YEREL

KOLOMBİYALI KADIN MÜSLÜMAN OLDU
Eğitime Melikgazi Desteği
YEREL

EĞİTİME MELİKGAZİ DESTEĞİ
&quot;Şehit Komandolar Durağı&quot;nda saygı nöbeti
YEREL

"ŞEHİT KOMANDOLAR DURAĞI"NDA SAYGI NÖBETİ
Kayseri ve Sivas'ta kültür sanat
YEREL

KAYSERİ VE SİVAS'TA KÜLTÜR SANAT
Forum Kayseri 5. yıl kutlamaları ile ziyaretçilerini coşturmaya hazırlanıyor!
YEREL

FORUM KAYSERİ 5. YIL KUTLAMALARI İLE ZİYARETÇİLERİNİ COŞTURMAYA HAZIRLANIYOR!
Şiirlerin dilinden Osmanlı anıldı
YEREL

ŞİİRLERİN DİLİNDEN OSMANLI ANILDI
Medeniyetler şehrinin fotoğrafları yarıştı
YEREL

MEDENİYETLER ŞEHRİNİN FOTOĞRAFLARI YARIŞTI
Kayseri Ticaret Borsası
YEREL

KAYSERİ TİCARET BORSASI
Kayseri'deki terör saldırısı
YEREL

KAYSERİ'DEKİ TERÖR SALDIRISI
Tekden öğrencilerinden anlamlı ziyaret
YEREL

TEKDEN ÖĞRENCİLERİNDEN ANLAMLI ZİYARET