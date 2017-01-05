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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Soylu, Sudan İçişleri Bakanı Abidin ile bir araya geldi

05 Ocak 2017 Perşembe, 18:22
Soylu, Sudan İçişleri Bakanı Abidin ile bir araya geldi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'yi 15 Temmuz'da darbe girişimi ve sonrası istila etmeye çalışanlara karşı bu milletin en büyük teminat olduğunu belirterek, "Masum ülkelerin, devletlerin, milletlerin iş birliği bu oyunu bozacaktır. Biz Müslümanız ve teslimiz. Bilinmelidir ki biz ancak Allah'a teslimiz. Hainlere ve senaryo kuranlara ne teslim edilecek milletimiz ne teslim edilecek ülkemiz var." dedi.

Bakan Soylu ile Sudan İçişleri Bakanı İsmet Abdurrahman Zeynel Abidin, İçişleri Bakanlığında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İş Birliği Anlaşması"nı imzalamak üzere bir araya geldi.

Soylu, yaptığı konuşmada, Abidin ile gerçekleştirdikleri görüşmede ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel alandaki gelişmeleri kapsamlı biçimde ele aldıklarını ifade etti.

Bakanlıkları ilgilendiren diğer konularda da iş birliğini ilerletme kararı aldıklarını aktaran Soylu, "Terörizm, örgütlü suçlar ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi önemli sorunlar tüm ülkelerin gündeminde de ciddi yer teşkil etmektedir. Bu sorunlarla ülkelerin tek başlarına mücadele edebilmeleri neredeyse mümkün olmamaktadır. Her dönemden daha fazla ülkelerin ikili iş birlikleri ve çoklu iş birlikleri bu dönem çok daha büyük önem arz etmektedir. Türkiye olarak, terörizm ve örgütlü suçlarla etkin mücadele edebilmek için bu yöndeki uluslararası çabalara katılmanın yanı sıra ikili iş birliği anlaşmalarına da büyük bir önem veriyoruz." diye konuştu.

- "Sudan Cumhuriyetiyle iş birliğimizi daha fazla güçlendireceğiz"

Kardeş ülke Sudan'la yapılan güvenlik iş birliği anlaşmasının da bunun en güzel örneği olduğunu anlatan Soylu, "Anlaşma ile terörizm ve organize suçlar, uyuşturucu, silah ve insan ticareti gibi konularda eğitim, bilgi ve tecrübe paylaşımı noktasında Sudan Cumhuriyeti'yle iş birliğimizi daha fazla güçlendirmeyi amaçlamaktayız." dedi.

Soylu, karşı karşıya kalınan ortak sorunlar bulunduğunu, Sudan ile iş birliğinin bugünden sonra ilerletileceğini ve derinleştirileceğini söyledi.

Terör lobisinin 21. yüzyılı ve insanlığı teslim almak istediğini anlatan Soylu, güçlerini, ekonomilerinin geleceklerini terör örgütleri üzerinden tahkim etmeye çalışanlara izin vermeyeceklerini belirtti. Soylu, dost ülkelerin birbiriyle olan münasebetleriyle buna engel olunacağını vurguladı.

Soylu, "Ülkemizi 15 Temmuz ve sonrası istila etmeye çalışanlara karşı bu milletin, toprakların, şanlı tarihimizin, en büyük teminat olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Masum ülkelerin, devletlerin, milletlerin iş birliği bu oyunu bozacaktır. Biz Müslümanız ve teslimiz. Bilinmelidir ki biz ancak Allah'a teslimiz. Hainlere ve senaryo kuranlara ne teslim edilecek milletimiz ne teslim edilecek ülkemiz var." şeklinde konuştu.

Sudan İçişleri Bakanı Abidin ile geri kabul anlaşmasının konusunun da incelenip imzalanmasına ilişkin mutabakata vardıklarını ifade eden Soylu, bunun da kendileri için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Soylu, bu konudaki hassasiyeti için Abidin'e teşekkürlerini iletti.

- "Türkiye'yi bu konuda destekliyoruz"

Sudan İçişleri Bakanı Abidin de ikili güvenlik iş birliği anlaşmasının Türkiye ile olan ilişkileri daha da ileriye taşıyacağını ifade etti.

Abidin, Bakan Soylu ile terör, insan ticareti, kontrolsüz göç, uyuşturucu ticareti gibi tehditleri ele aldıklarını belirtti. Abidin, kontrolsüz göç konusunda iki ülke arasında bir anlaşma imzalayacaklarını da söyledi.

Terörle mücadelede bilgi alışverişi konusunda beraber hareket edilmesinin önemine değinen Abidin, Türkiye'nin kendisini koruması için Suriye ve Irak 'a girme hakkı olduğunu, Türkiye'yi bu konuda desteklediklerini kaydetti.

Bakan Soylu'yu 15 Temmuz darbe girişiminde Türk halkının kararlı şekildeki duruşu için tebrik ettiğini dile getiren Abidin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine halkın tankların önüne geçtiğini, bunun da dünya tarihinde bir ilk olduğunu ifade etti.

Abidin, "Silahsız bir halk tankların önünde durdu ve aynı zamanda zafer kazandı, bu da bir ilktir." dedi.

Tek tek teröre karşı durmanın imkansız olduğunu vurgulayan Abidin, "Bunun için ciddi bir iş birliği yapmamız lazım. Bu anlaşmanın da ana hedefi budur, beraber teröre karşı mücadeledir." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından protokole imza atıldı.

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DÜZELTME "ÇANKAYA MÜFTÜLÜĞÜNDEN HALEP'E YARDIM" BAŞLIKLI HABERİMİZİN SPOTUNDA VE 4. PARAGRAFINDA YER ALAN "TÜRKİYE DİYANET VAKFININ PROJESİYLE HALEP'E ULAŞAN 3 BİN TIR VAR" İFADESİ KAYNAĞINDAN, "TÜRKİYE DİYANET VAKFININ PROJESİYLE HALEP'E ULAŞAN 402 TIR VAR" OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞTİR. HABERİMİZİ DÜZELTEREK YENİDEN YAYINLIYORUZ. SAYGILARIMIZLA AA
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