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YEREL HABERLER  / NİĞDE HABERLERİ
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Niğde'den Haleplilere 8 kamyon yardım

05 Ocak 2017 Perşembe, 18:39
Niğde'den Haleplilere 8 kamyon yardım

NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi ve Türk Kızılayı Niğde Şubesi tarafından "Halep Yardımını Bekliyor" kampanyası kapsamında toplanan 8 kamyon yardım malzemesi Haleplilere ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Yardım malzemelerinin Haleplilere gönderilmesi için Ömer Halisdemir Meydanı'nda tören düzenlendi.

Vali Ertan Peynircioğlu, törende Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyük bir devlet, Türk milletinin de büyük bir millet olduğunu söyledi.

Dünyanın neresinde mazlum insan, mazlum millet varsa Türkiye'nin hepsine yardım elini uzattığını belirten Peynircioğlu, şöyle devam etti:

"Bizim inancımızı paylaşan insanların can simidi olduk, kurtarıcısı olduk. Onların en büyük ümidi olduk. Bu geçmişte de böyleydi, son zamanlarda da güçlenerek böyle olmaya devam ediyor. Zulüm altında yaşayan insanlarımız Türk milletinden, Türkiye Cumhuriyeti'nden medet umuyorlar. Biz de millet olarak o uzatılan eli sahipsiz, boş bırakmıyoruz. Maddi ve manevi anlamda ne gerekiyorsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, milleti olarak katkıda bulunmaya devam ediyoruz. İnşallah bundan sonra da elimizden geldiğince katkıda bulunacağız."

Belediye Başkanı Faruk Akdoğan ise Suriye'de ve Halep'te insanların katledildiğini, "bomba yağmuru" altında kaldıklarını dile getirerek, "Ecdadımız aslında yedi kıtada at koştururken bu hayır hizmetlerini hangi inanca mensup olursa olsun yapmış olmasının büyük bir sebebi var. Kızılay aracılığıyla kurduğumuz temaslar sonucu meyve suyu ve çocuk maması, çocuk bezi, giyecek istediler. Toplam 8 aracımız yola çıkacak." açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından içerisinde un, şeker, çocuk maması, bisküvi, meyve suyu, makarna çay, patates ve giyim malzemesi bulunan kamyonlar, dualarla uğurlandı.

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