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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başbakan Yardımcısı Kaynak: "(İzmir'deki terör saldırısı) Yapılan hazırlığa baktığınızda, ele ...

05 Ocak 2017 Perşembe, 18:42
Başbakan Yardımcısı Kaynak: "(İzmir'deki terör saldırısı) Yapılan hazırlığa baktığınızda, ele geçirilen silahlara, bombalara, mühimmata bakıldığında çok büyük bir kıyım hedeflendiği anlaşılıyor. Allah'a hamdolsun başarılı olmamışlardır."

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Başbakan Yardımcısı Kaynak: &quot;(İzmir'deki terör saldırısı) Türkiye, bulunduğu bölgede etkin olacaktır. Suriye'de, Irak'ta ülkemize adeta mikrop yuvası gibi terör üreten yerlerde var olmamızı asla engelleyemeyecektir.&quot;
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK: "(İZMİR'DEKİ TERÖR SALDIRISI) TÜRKİYE, BULUNDUĞU BÖLGEDE ETKİN OLACAKTIR. SURİYE'DE, IRAK'TA ÜLKEMİZE ADETA MİKROP YUVASI GİBİ TERÖR ÜRETEN YERLERDE VAR OLMAMIZI ASLA ENGELLEYEMEYECEKTİR."
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DÜZELTME &quot;Çankaya Müftülüğünden Halep'e yardım&quot; başlıklı haberimizin spotunda ve 4. paragrafında yer alan &quot;Türkiye Diyanet Vakfının projesiyle Halep'e ulaşan 3 bin tır var&quot; ifadesi kaynağından, &quot;Türkiye Diyanet Vakfının projesiyle Halep'e ulaşan 402 tır var&quot; olarak değiştirilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayınlıyoruz. Saygılarımızla AA
YEREL

DÜZELTME "ÇANKAYA MÜFTÜLÜĞÜNDEN HALEP'E YARDIM" BAŞLIKLI HABERİMİZİN SPOTUNDA VE 4. PARAGRAFINDA YER ALAN "TÜRKİYE DİYANET VAKFININ PROJESİYLE HALEP'E ULAŞAN 3 BİN TIR VAR" İFADESİ KAYNAĞINDAN, "TÜRKİYE DİYANET VAKFININ PROJESİYLE HALEP'E ULAŞAN 402 TIR VAR" OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞTİR. HABERİMİZİ DÜZELTEREK YENİDEN YAYINLIYORUZ. SAYGILARIMIZLA AA
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