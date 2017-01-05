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YEREL HABERLER  / BİNGÖL HABERLERİ
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Sosyal medyada Cumhurbaşkanına hakarete gözaltı

05 Ocak 2017 Perşembe, 19:06

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler tarafından yürütülen istihbari faaliyetler neticesinde, sosyal paylaşım siteleri üzerinden PKK/KCK terör örgütünü öven paylaşımlarda bulunduğu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği tespit edilen bir şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, güvenli̇k güçleri̇nin il genelinde teröri̇stlerle mücadelesi̇ni̇ kararlılıkla sürdürdüğü de kaydedildi.

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