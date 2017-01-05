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MOGADİŞU (AA) - Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) finansmanlığında inşa edilen ilk senato binası törenle hizmete açıldı.

Ülkenin ilk senatosu için başkent Mogadişu'da inşa edilen binanın açılış törenine Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, çok sayıda devlet yetkilisi ve parlamento üyesi ile Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar katıldı.

Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh, açılış töreninde yaptığı konuşmada, senato binasının Türkiye'nin Somali halkına yönelik destek projeleri kapsamında inşa edildiğini ifade ederek, "Bu proje, meclisin çalışmalarına kolaylık sağlayacaktır." dedi.

İki ülke arasındaki ilişkinin sağlam zeminler üzerinde kurulu olduğunu belirten Hasan Şeyh, Türkiye'nin çeşitli alanlarda ülkesine sunduğu desteklerden övgüyle bahsetti.

Hasan Şeyh, senato üyelerine, çalışmalarını samimiyetle yürütmeleri ve aralarındaki anlaşmazlıklara son vermeleri çağrısında bulundu.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Bekar ise senato binasının yapılmasından dolayı gururlu olduklarını, Türkiye'nin, Somali halkına sunduğu desteğe devam edeceğini söyledi.

Binanın, senatonun tüm ihtiyaçlarını karşılamasını temenni ettiklerini belirten Bekar, iki katlı senato binasının dünya standartlarına uygun, gelişmiş teknolojiyle donatıldığını aktardı.

Senato Üyesi Ahmed Mahmud da Türkiye'nin ülkesine sunduğu desteklerden dolayı teşekkürlerini ileterek, "Bu binanın açılışı tarihi bir olayla bağlantılı. Somali tarihindeki ilk senatonun ilk binası." ifadesini kullandı.

Somali'de 275 üyeli halk meclisinin yanı sıra 54 üyeli ilk senato meclisini bünyesinde barındıran parlamento, iki kanattan oluşuyor.