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YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
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TBMM Başkanvekili Aydın:

05 Ocak 2017 Perşembe, 19:14

ADIYAMAN (AA) - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Türkiye asla ve asla teröriste ve teröre diz çökmeyecek. Bu tür terör eylemleri milletimizi daha çok kenetlendirecek. Bir ve beraber edecek, kardeşliğimizi pekiştirecek, daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Kahta ilçesini ziyaret eden Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hain terör örgütlerinin Türkiye üzerindeki alçak emellerini İzmir'de sürdürmeye çalıştıklarını söyledi.

İzmir adliyesinde bombalı bir aracın patlaması sonucu yine yüreklerin dağlandığını dile getiren Aydın, şöyle konuştu:

"Türkiye büyük bir ülkedir. Bu millet 15 Temmuz'da da ne kadar güçlü olduğunu, birlik beraberlik içerisinde kardeşçe hareket ettiğini bütün dünya aleme gösterdi. Bu terör bizi sindiremeyecek. Türkiye asla ve asla teröriste ve teröre diz çökmeyecek. Bu tür terör eylemleri milletimizi daha çok kenetlendirecek. Bir ve beraber edecek, kardeşliğimizi pekiştirecek, daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bunlara pabuç bırakacak değiliz. Nerde olursa olsun PKK, PYD, YPG, FETÖ, DAİŞ ya da DHKP-C hangi terör örgütü olursa olsun, hangi isimle anılıyorsa anılsınlar Türkiye'nin tüm terör örgütleriyle kararlı mücadelesi daha etkin bir şekilde devam edecektir. İnşallah 2017'de Türkiye'yi terörden arındırana kadar, son teröristi temizleyene kadar bu kararlı mücadelemiz tüm milletimizle birlikte seferberlik hali içerisinde devam ettireceğiz."

Türkiye'nin hamle yapacağı, sorunlarından kurtarılacağı, emin adımlarla yoluna yürüyeceği zaman bir üst akıl tarafından yönetilen tüm terör örgütleri, terör eylemleriyle düğmeye bastığına dikkat çeken Aydın, tüm bunların farkında olduklarını, mücadeleye, zerre kadar geri adım atmadan, en güçlü şekilde emin adımlarla devam edeceklerini ifade etti.

Aydın, terörü sonlandırmak için gerekeni yapacaklarını belirterek, bugüne kadar terörle mücadelede şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyerek, nereden gelirse gelsin tüm terör örgütlerini lanetlediklerini ve kınadıklarını sözlerine ekledi.

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