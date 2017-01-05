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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Ankara'da 3 eski hakim tutuklandı

05 Ocak 2017 Perşembe, 19:19

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 eski hakim, mahkemece tutuklandı.

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan hakimler Ahmet Can, Abdurrahman Dursun Bedir ve Hasan Bilgin, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcılara ifade veren hakimler, tutuklama talebiyle Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi.

1. Sulh Ceza Mahkemesi Hakimi Ali Ramazan Bilgisiçok tarafından sorgulanan 3 hakim, tutuklanarak Sincan Cezaevine gönderildi.

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Başbakan Yardımcısı Kaynak: &quot;(İzmir'deki terör saldırısı) Türkiye, bulunduğu bölgede etkin olacaktır. Suriye'de, Irak'ta ülkemize adeta mikrop yuvası gibi terör üreten yerlerde var olmamızı asla engelleyemeyecektir.&quot;
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK: "(İZMİR'DEKİ TERÖR SALDIRISI) TÜRKİYE, BULUNDUĞU BÖLGEDE ETKİN OLACAKTIR. SURİYE'DE, IRAK'TA ÜLKEMİZE ADETA MİKROP YUVASI GİBİ TERÖR ÜRETEN YERLERDE VAR OLMAMIZI ASLA ENGELLEYEMEYECEKTİR."
Başbakan Yardımcısı Kaynak: &quot;(İzmir'deki terör saldırısı) Yapılan hazırlığa baktığınızda, ele geçirilen silahlara, bombalara, mühimmata bakıldığında çok büyük bir kıyım hedeflendiği anlaşılıyor. Allah'a hamdolsun başarılı olmamışlardır.&quot;
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK: "(İZMİR'DEKİ TERÖR SALDIRISI) YAPILAN HAZIRLIĞA BAKTIĞINIZDA, ELE GEÇİRİLEN SİLAHLARA, BOMBALARA, MÜHİMMATA BAKILDIĞINDA ÇOK BÜYÜK BİR KIYIM HEDEFLENDİĞİ ANLAŞILIYOR. ALLAH'A HAMDOLSUN BAŞARILI OLMAMIŞLARDIR."
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DÜZELTME &quot;Çankaya Müftülüğünden Halep'e yardım&quot; başlıklı haberimizin spotunda ve 4. paragrafında yer alan &quot;Türkiye Diyanet Vakfının projesiyle Halep'e ulaşan 3 bin tır var&quot; ifadesi kaynağından, &quot;Türkiye Diyanet Vakfının projesiyle Halep'e ulaşan 402 tır var&quot; olarak değiştirilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayınlıyoruz. Saygılarımızla AA
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DÜZELTME "ÇANKAYA MÜFTÜLÜĞÜNDEN HALEP'E YARDIM" BAŞLIKLI HABERİMİZİN SPOTUNDA VE 4. PARAGRAFINDA YER ALAN "TÜRKİYE DİYANET VAKFININ PROJESİYLE HALEP'E ULAŞAN 3 BİN TIR VAR" İFADESİ KAYNAĞINDAN, "TÜRKİYE DİYANET VAKFININ PROJESİYLE HALEP'E ULAŞAN 402 TIR VAR" OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞTİR. HABERİMİZİ DÜZELTEREK YENİDEN YAYINLIYORUZ. SAYGILARIMIZLA AA
İzmir'deki terör saldırısı
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