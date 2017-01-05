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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Samsun'da bıçakla yaralama

05 Ocak 2017 Perşembe, 19:21

SAMSUN (AA) - Samsun'da bir kişi, eski kız arkadaşını başka birisiyle ilişki yaşadığı iddiasıyla bıçakla ağır yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Erol C. (35), eski kız arkadaşı Emine Ö'nün (40) çalıştığı Gazi Devlet Hastanesine geldi. Erol C, başka bir kişiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği Emine Ö. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından zanlı, bıçakla Emine Ö'yü karın bölgesi ve sol bacağından yaraladı.

Ağır yaralanan Emine Ö, çalıştığı hastanede ameliyat edildikten sonra yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Hastane polisi tarafından gözaltına alınan zanlı ise Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Erol C, ifadesinde, "Başka bir erkekle ilişkisi olduğunu öğrendim. Bu nedenle yanına konuşmaya gittim. Sonra bu olay meydana geldi." dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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