Samsun'da uyuşturucu operasyonu

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SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 13 gram sentetik uyuşturucu ile 4 el yapımı tabanca, 4 adet şarjör ve 4 adet tabanca mermisi ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, 4 el yapımı ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör ve 4 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Otomobil sürücüsü Ali Y'nin üzerinde yapılan aramada ise 13 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece "silah ticareti yapmak" ve "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlarından tutuklandı.