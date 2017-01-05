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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Gaziantep'te FETÖ'ye ilişkin dava

05 Ocak 2017 Perşembe, 19:30

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakim karşısına çıkan tutuklu sanık eski emniyet amiri İ.Ö'nün, yurt dışı yasağı tedbiri uygulanarak tahliye edilmesini kararlaştırıldı.

7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık İ.Ö. ile avukat katıldı. İ.Ö, suçsuz olduğunu, terör örgütüyle ilişkisinin bulunmadığını, tam tersine FETÖ'ye yönelik 20'den fazla operasyonu yönettiğini savunarak tahliyesini talep etti.

FETÖ'nün polis yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında kırmızı kategoride "ByLock" kullandığı iddiasıyla tutuklu olan İ.Ç. tanık olarak dinlendi.

İ.Ç, 15 Temmuz akşamı görevli olduğu Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde bulunduğunu, tüm personeli toplamaya çalıştıklarını, sanığı bahçede gördüğünü belirterek, "Ortaya doğru 'Ben geldiğim yerde silahları bıraktırıp dışarı çıkarttım. Toplu halde durmamalıyız, dağılmalıyız' dedi. Bizim tedbirlere aykırı konuşunca kendisini şube müdür yardımcısı olan Ferhat Öksüzoğlu'nun yanına götürdüm. Sonra ne konuştular bilmiyorum." dedi.

Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcısı Ferhat Öksüzoğlu da İ.Ö'yü tanıdığını, 15 Temmuz akşamı da şubeye geldiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bize 'Burada niye toplanıyorsunuz, çok riskli. İlk basılacak yer burası. Tugayda hareketlilik bekleniyor. Onlarda buranın haritası falan vardır' dedi. Ben de ona bize gelen talimatın bu yönde olduğunu söyledim. Sonra Alleben Göleti taraflarında askerin uygulama yaptığı konuşulunca gidip bakacağını söyleyerek yanımızdan ayrıldı. Ertesi günü şube müdürü bana İ.Ö'nün geldiğini neden kendisine söylemediğimi sordu. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Şubelerine direnişi engellemek için görevli gönderdiğini, İ.Ö'nün de bu amaçla gelmiş olabileceğini söyleyerek tutanak tutmamı istedi. Ben de tutanak hazırladım."

İ.Ö'nün oğlu polis memuru M.Ü.Ö de, 15 Temmuz'da Ankara'da görevli olduğunu ve kendisinin çağrılması üzerine Çevik Kuvvet Şubesine gittiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binasına yaklaşık 500 metre uzaktaydık. Orayı bombaladıklarını gördük. Bunun üzerine toplu halde durmamamız için bizi başka yerlere görevlendirdiler. Bu sıra babamla sürekli görüşüyorduk. Babam bana 'Silahını sakın teslim etme onların kafasına sık' dedi. Hatta ele geçirdiğimiz bir tankın fotoğrafını babama attım. Bizi tebrik etti"

Bu sırada İ.Ö'nün gözyaşı döktüğü görüldü.

Mahkeme heyeti sanığın, yurtdışı yasağı tedbiri uygulanarak tahliye edilmesine karar verdi. Ayrıca sanığın çocuklarının Bank Asya hesaplarının olup olmadığının araştırılması için TMSF'ye yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

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