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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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İzmir'deki terör saldırısı

05 Ocak 2017 Perşembe, 19:36

ANKARA (AA) - Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, İzmir'deki terör saldırısıyla ilgili, "Yapılan hazırlığa baktığınızda, ele geçirilen silahlara, bombalara, mühimmata bakıldığında çok büyük bir kıyım hedeflendiği anlaşılıyor. Allah'a hamdolsun başarılı olmamışlardır." dedi.

Kaynak, Ankara Palas Devlet Konukevi'nde düzenlenen Mehmet Akif İnan'ı anma etkinliğinden önce basın mensuplarına İzmir'deki terör saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Doğu ve Güneydoğu'da Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet teşkilatı ve korucuların çalışmalarıyla PKK'lı teröristlerin gözlerinin açılamayacak hale geldiğini belirten Kaynak, Suriye'den Türkiye'ye gelen terör ve terörist geçişinin de Fırat Kalkanı Operasyonu ile önlendiğini anımsattı.

Suriye'de Cerablus'tan Azez'e kadar 90 kilometre eninde 20 kilometre derinliğinde bir alanın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle Özgür Suriye Ordusu'nun operasyonlarıyla terörden temizlendiğini bildiren Kaynak, şunları kaydetti:

"Bu örgütlerin hep beraber kişisel eylemlere geçtikleri anlaşılıyor. Daha önce Doğu ve Güneydoğu'da ya da Suriye'de, daha büyük gruplar halinde yaptıkları eylemleri şimdi kalleşçe, bomba yüklü araçlarla, canlı bombalarla yapıyorlar ve yapmaya gayret ediyorlar. Bugünkü hadise gösterdi ki polisimiz, bu hususta gerçekten tedbirli. Gerçekten bunun eğitimini almış ve adliyeye girmek için zorlayan aracı engellediler. Bir adliye çalışanımız ve bu engellemede en büyük pay sahibi olan polisimiz maalesef şehit oldu. Yapılan hazırlığa baktığınızda, ele geçirilen silahlara, bombalara, mühimmata bakıldığında çok büyük bir kıyım hedeflendiği anlaşılıyor. Allah'a hamdolsun başarılı olmamışlardır. Maalesef iki kardeşimiz şehit olmuştur."

Kaynak, saldırının İzmir'in ve Türkiye'nin huzuruna yönelik olduğunu dile getirerek, "Bunlar bizi terörle mücadeleden saptırmayacaktır. Çok yakında göreceğiz. Bunların tamamının birer birer sonunun geldiğini göreceğiz. Çok dikkati ve azimli bir mücadeleyi güvenlik güçlerimiz, İçişleri Bakanlığımız, Silahlı Kuvvetlerimiz yürütmektedir. İzmir'den dolayı ben önce İzmir'e, sonra bütün ülkemize, bütün milletimize taziyelerimi iletiyorum. Şehitlerimizin yakınlarına taziyelerimi iletiyorum. Ailelerine Allah sabır versin diyorum. Çok büyük bir iş yaptılar. Türkiye bulunduğu bölgede etkin olacaktır. Suriye'de, Irak'ta, ülkemize adeta mikrop yuvası gibi terör üreten yerlerde var olmamız asla engellenemeyecektir."

- "Ortak bir eylem beraberliği içindeler"

Halep'in tahliyesinde en büyük rolü Türkiye'nin üstlendiğini hatırlatan Kaynak, sonrasında orada barınma, beslenme imkanlarından mahrum kalan, aralarında çocukların da bulunduğu insanlara Türkiye'den önemli yardımların ulaştırıldığını belirtti.

Bu çalışmaların devam edeceğini ifade eden Kaynak, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nın başarıyla devam ettiğini aktardı. Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak'a yapacağı ziyaretin önemli neticelerinin olacağına yönelik düşüncesini de paylaşan Kaynak, "Bütün bunların dışında Astana süreci bölgedeki barışın, huzurun yeniden tesisi için önemli bir imkan tanıyacaktır." dedi.

Kaynak, İzmir'deki saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve millete başsağlığı dileklerini yineleyerek, "Önemli bir hadiseyi, neticesi daha büyük, facia olacak bir hadiseyi önleyen şehit polisimize, çalışma arkadaşlarına aslında teşekkür etmek ne kadar doğru bir şey bilmiyorum ama minnetlerimizi, şükranlarımızı ifade ediyorum." dedi.

Bir gazetecinin İzmir'deki terörist saldırının ardından adliyenin içindeki çatışmaların devam ettiğine yönelik iddiaları hatırlatması üzerine Kaynak, "Hayır. Ben Valimizin açıklamasını naklettim. İki terörist, saldırgan ikisi de ölü olarak ele geçirilmiştir." karşılığını verdi.

İlk bulgulara göre saldırıyı terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiğine yönelik açıklamalar hatırlatılması üzerine Kaynak, şunları söyledi:

"PKK'yı gösteriyor, DEAŞ'ı gösteriyor, hangisini gösterirse göstersin bunlar ortak bir eylem beraberliği içindeler. Cumhurbaşkanımızın da hep söylediği 'üst akıl', her birini bir başka yerde devreye sokuyor. Bunun hiçbiri Türkiye'nin ne terörle mücadelesinden taviz vermesini ne Suriye'de yürüttüğü Fırat Kalkanı operasyonundan taviz vermesini, ne Irak'ta Musul civarında Başika'da kurduğumuz kamptan vazgeçmemizi, Telaferli, Kerküklü, Musullu bütün insanlığa sahip çıkmaktan vazgeçmemizi engellemeyecektir diyorum. Hadisenin bu boyutuyla da önemli olduğunu düşünüyorum."

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Başbakan Yardımcısı Kaynak: &quot;(İzmir'deki terör saldırısı) Türkiye, bulunduğu bölgede etkin olacaktır. Suriye'de, Irak'ta ülkemize adeta mikrop yuvası gibi terör üreten yerlerde var olmamızı asla engelleyemeyecektir.&quot;
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK: "(İZMİR'DEKİ TERÖR SALDIRISI) TÜRKİYE, BULUNDUĞU BÖLGEDE ETKİN OLACAKTIR. SURİYE'DE, IRAK'TA ÜLKEMİZE ADETA MİKROP YUVASI GİBİ TERÖR ÜRETEN YERLERDE VAR OLMAMIZI ASLA ENGELLEYEMEYECEKTİR."
Başbakan Yardımcısı Kaynak: &quot;(İzmir'deki terör saldırısı) Yapılan hazırlığa baktığınızda, ele geçirilen silahlara, bombalara, mühimmata bakıldığında çok büyük bir kıyım hedeflendiği anlaşılıyor. Allah'a hamdolsun başarılı olmamışlardır.&quot;
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK: "(İZMİR'DEKİ TERÖR SALDIRISI) YAPILAN HAZIRLIĞA BAKTIĞINIZDA, ELE GEÇİRİLEN SİLAHLARA, BOMBALARA, MÜHİMMATA BAKILDIĞINDA ÇOK BÜYÜK BİR KIYIM HEDEFLENDİĞİ ANLAŞILIYOR. ALLAH'A HAMDOLSUN BAŞARILI OLMAMIŞLARDIR."
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DÜZELTME &quot;Çankaya Müftülüğünden Halep'e yardım&quot; başlıklı haberimizin spotunda ve 4. paragrafında yer alan &quot;Türkiye Diyanet Vakfının projesiyle Halep'e ulaşan 3 bin tır var&quot; ifadesi kaynağından, &quot;Türkiye Diyanet Vakfının projesiyle Halep'e ulaşan 402 tır var&quot; olarak değiştirilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayınlıyoruz. Saygılarımızla AA
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DÜZELTME "ÇANKAYA MÜFTÜLÜĞÜNDEN HALEP'E YARDIM" BAŞLIKLI HABERİMİZİN SPOTUNDA VE 4. PARAGRAFINDA YER ALAN "TÜRKİYE DİYANET VAKFININ PROJESİYLE HALEP'E ULAŞAN 3 BİN TIR VAR" İFADESİ KAYNAĞINDAN, "TÜRKİYE DİYANET VAKFININ PROJESİYLE HALEP'E ULAŞAN 402 TIR VAR" OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞTİR. HABERİMİZİ DÜZELTEREK YENİDEN YAYINLIYORUZ. SAYGILARIMIZLA AA
İzmir'deki terör saldırısı
YEREL

İZMİR'DEKİ TERÖR SALDIRISI