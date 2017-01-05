05 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Trabzon'da FETÖ/PDY duruşması

05 Ocak 2017 Perşembe, 20:00

TRABZON (AA) - Trabzon'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu bulunan çiftin yargılanmasına başlandı.

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek, bir çifti katalogla evlendirmek suçundan tutuklu sanık B.B. ile sohbet hocalığı ve evde toplantılar düzenlemek, görüştüğü kişilerden maaşlarının yüzde 10'unu istemek, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak suçundan tutuklanan eşi E. B. ve avukatları katıldı.

Tutuklu sanık B.B. savunmasında, üzerine atılı suçları kabul etmediğini belirterek, 16 yıldır Sosyal Güvenlik Kurumunda memur olarak görev yaptığını söyledi.

Trabzon'a 2005 yılında geldiğini belirten B.B, o dönemde Karadeniz Teknik Üniversitesinde (KTÜ) kamu yönetimi bölümünde okuyan ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurdunda kalan eşiyle dolmuşta tanıştığını anlattı.

Askerden döndükten sonra evlendiği E.B'nin 2012 yılında Gülbahar Hatun Koleji'nde büro memuru olarak işe başladığını belirten B.B, katalogla evlendirildiğini iddia eden tutuklu tanığın kendisini kurtarmak için böyle bir iddiada bulunduğunu ileri sürdü.

Sanık eş E.B. de dosyada adı geçen tanıkları tanımadığını söyleyerek, suçlamaları kabul etmedi.

Sanık avukatlarının dinlenmesinin ardından mahkeme, tutuklu sanıkların üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, tanıkların ifadelerinin alınmamış olması nedeniyle tanıklar üzerinde baskı kurmak, delil karartma ihtimallerinin yüksek oluşu gerekçeleriyle sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İLGİLİ HABERLER

Trabzon'da anne ve 3 kardeşin öldürülmesi
YEREL

TRABZON'DA ANNE VE 3 KARDEŞİN ÖLDÜRÜLMESİ
Ortahisar zabıtası 2016 yılında göz açtırmadı
YEREL

ORTAHİSAR ZABITASI 2016 YILINDA GÖZ AÇTIRMADI
'OneTrabzon' ödülleri dağıtıldı
YEREL

'ONETRABZON' ÖDÜLLERİ DAĞITILDI
Gümrükçüoğlu, AK Partili gençler ile 'referandum'u konuştu
YEREL

GÜMRÜKÇÜOĞLU, AK PARTİLİ GENÇLER İLE 'REFERANDUM'U KONUŞTU
TTB işlem hacminde düşüş
YEREL

TTB İŞLEM HACMİNDE DÜŞÜŞ
Trabzon Ticaret Borsası'nda 2016'da 3 milyar 29 milyon TL'lik ürün işlem gördü
YEREL

TRABZON TİCARET BORSASI'NDA 2016'DA 3 MİLYAR 29 MİLYON TL'LİK ÜRÜN İŞLEM GÖRDÜ
Yardımda bulununca davalık olmaktan kurtuldu
YEREL

YARDIMDA BULUNUNCA DAVALIK OLMAKTAN KURTULDU
Trabzon'da kültür sanat
YEREL

TRABZON'DA KÜLTÜR SANAT
Şalpazarı Kaymakamı Beşikçi'ye &quot;hayırlı olsun&quot; ziyareti
YEREL

ŞALPAZARI KAYMAKAMI BEŞİKÇİ'YE "HAYIRLI OLSUN" ZİYARETİ
Okulsporları Futbol Gençler Müsabakaları sona erdi
YEREL

OKULSPORLARI FUTBOL GENÇLER MÜSABAKALARI SONA ERDİ
GÜNCELLEME - Annesi ile 3 kardeşini öldürdü
YEREL

GÜNCELLEME - ANNESİ İLE 3 KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ
Annesi ile 3 kardeşini öldürdü
YEREL

ANNESİ İLE 3 KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ
Trabzonlu öğrencilerden Haleplilere yardım
YEREL

TRABZONLU ÖĞRENCİLERDEN HALEPLİLERE YARDIM

Trabzonspor'da ikinci transfer Mas
YEREL

TRABZONSPOR'DA İKİNCİ TRANSFER MAS
Öğrencilerden 'Bir engeli de sen kaldır' kampanyası
YEREL

ÖĞRENCİLERDEN 'BİR ENGELİ DE SEN KALDIR' KAMPANYASI
Doğu Karadeniz ihracatı, 2016'yı düşüşle tamamladı
YEREL

DOĞU KARADENİZ İHRACATI, 2016'YI DÜŞÜŞLE TAMAMLADI
Trabzonspor, Pereira ile anlaşmaya vardı
YEREL

TRABZONSPOR, PEREİRA İLE ANLAŞMAYA VARDI