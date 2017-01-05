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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Dışişlerinde "Tarihte Mozaik Yolculuğu" sergisi

05 Ocak 2017 Perşembe, 20:07

ANKARA (AA) – Türkiye’nin Kampala Büyükelçisi Ayşe Sedef Yavuzalp’in akrilik eserlerin yer aldığı "Tarihte Mozaik Yolculuğu" sergisi Ankara'da açıldı.

Dışişleri Bakanlığı Suna Çokgür Ilıcak Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulan serginin açılışına Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın, müsteşar yardımcıları, diplomatlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Müsteşar Yalçın, sergide yaptığı konuşmada, "Belki biraz akademik ve analitik olacak ama düşünceme göre bu açılışta üç tane boyut var, en başta bir sanatçı olarak Sedef Yavuz’un bizde bıraktığı iz, daha sonra bir diplomat ve büyükelçi olarak çabası, en sonunda ise yakın bir dostum ve promosyon arkadaşım olarak sergi açılışında birlikte olmamızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Serginin, insanın, yoğunluk ve yorgunluğuna rağmen, sanat ve kültürde ne gibi açılımlara imza atabileceğinin bir göstergesi olduğunu vurgulayan Yalçın, "Bu çalışmada hem bir çaba hem özgünlük hem de yaratıcılık var. Mozaiğin yeni bir teknikle sunulması ve bakanlığımızdan bir diplomatımızın, bir büyükelçimizin bunu yapabilmesi bize gurur verdi." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Yavuzalp da konuşmasında Türkiye'nin zengin kültürel varlıklarına dikkat çekerek, "Ülkemiz çok zengin topraklara sahip, zengin kültürel varlıklarımız var, sanatçı ve diplomat olarak bunları daha fazla öne çıkartmamız gerekiyor. Bir devletin ve milletin diplomaside de ileriye gidebilmesi için mutlak surette sanat, bilim, eğitim, edebiyat gibi ögelerin de güçlü olarak beslenmesi lazım." dedi.

Yavuzalp, "Burada kullandığımız teknik akrilik-mozaik tekniğidir. Mozaik esintisi veren kendi geliştirdiğim bir teknik. Amacım, vatan topraklarımızdan çıkan uygarlıkları ve mevcut olan paha biçilmez mozaikleri de kendi yorumumla tasvir etmek." şeklinde konuştu.

Uganda ve Doğu Afrika kültür ve hikayelerini de resmetmeyi amaçladığını belirten Yavuzalp, bunun Uganda ve Türkiye arasında bir kültür köprüsü kurmaya yardımcı olacağı değerlendirmesinde bulundu.


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Başbakan Yardımcısı Kaynak: &quot;(İzmir'deki terör saldırısı) Türkiye, bulunduğu bölgede etkin olacaktır. Suriye'de, Irak'ta ülkemize adeta mikrop yuvası gibi terör üreten yerlerde var olmamızı asla engelleyemeyecektir.&quot;
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK: "(İZMİR'DEKİ TERÖR SALDIRISI) TÜRKİYE, BULUNDUĞU BÖLGEDE ETKİN OLACAKTIR. SURİYE'DE, IRAK'TA ÜLKEMİZE ADETA MİKROP YUVASI GİBİ TERÖR ÜRETEN YERLERDE VAR OLMAMIZI ASLA ENGELLEYEMEYECEKTİR."
Başbakan Yardımcısı Kaynak: &quot;(İzmir'deki terör saldırısı) Yapılan hazırlığa baktığınızda, ele geçirilen silahlara, bombalara, mühimmata bakıldığında çok büyük bir kıyım hedeflendiği anlaşılıyor. Allah'a hamdolsun başarılı olmamışlardır.&quot;
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK: "(İZMİR'DEKİ TERÖR SALDIRISI) YAPILAN HAZIRLIĞA BAKTIĞINIZDA, ELE GEÇİRİLEN SİLAHLARA, BOMBALARA, MÜHİMMATA BAKILDIĞINDA ÇOK BÜYÜK BİR KIYIM HEDEFLENDİĞİ ANLAŞILIYOR. ALLAH'A HAMDOLSUN BAŞARILI OLMAMIŞLARDIR."
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DÜZELTME &quot;Çankaya Müftülüğünden Halep'e yardım&quot; başlıklı haberimizin spotunda ve 4. paragrafında yer alan &quot;Türkiye Diyanet Vakfının projesiyle Halep'e ulaşan 3 bin tır var&quot; ifadesi kaynağından, &quot;Türkiye Diyanet Vakfının projesiyle Halep'e ulaşan 402 tır var&quot; olarak değiştirilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayınlıyoruz. Saygılarımızla AA
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DÜZELTME "ÇANKAYA MÜFTÜLÜĞÜNDEN HALEP'E YARDIM" BAŞLIKLI HABERİMİZİN SPOTUNDA VE 4. PARAGRAFINDA YER ALAN "TÜRKİYE DİYANET VAKFININ PROJESİYLE HALEP'E ULAŞAN 3 BİN TIR VAR" İFADESİ KAYNAĞINDAN, "TÜRKİYE DİYANET VAKFININ PROJESİYLE HALEP'E ULAŞAN 402 TIR VAR" OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞTİR. HABERİMİZİ DÜZELTEREK YENİDEN YAYINLIYORUZ. SAYGILARIMIZLA AA
İzmir'deki terör saldırısı
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