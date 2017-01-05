İzmir'deki terör saldırısı

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ŞANLIURFA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, İzmir'deki terör saldırısına ilişkin "Terörün bu çırpınışları kendisine bir şey kazandırmayacak, Allah'ın izniyle ülkemize de hiçbir şey kaybettirmeyecektir." dedi.

Bakan Çelik, Şanlıurfa'da GAP Tarımsal Araştırma Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın kentte gerçekleştirmesi planlanan toplu açılış törenine vatandaşları davet eden Çelik, aralarında hastane ve okulların da bulunduğu yaklaşık 600 milyon liralık yatırımın yarın Şanlıurfa'da hizmete gireceğini belirtti.

Bir gazetecinin İzmir'deki terör saldırısına ilişkin sorusu üzerine Çelik, saldırıyı şiddetle kınadığını söyledi.

Türkiye'nin dört bir tarafından teröre karşı birlik ve beraberlik mesajlarının verildiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Uzunca bir süredir ülkemizin üzerinde oynanmak istenen oyunları hep beraber görüyoruz. Geçen hafta maalesef İstanbul'da yaşanan vahşet, daha öncesinde Kayseri ve diğer illerimizde yaşanan vahşetleri hepimiz biliyoruz. Saldırıları şiddetle lanetliyoruz. Henüz olayla ilgili net bir açıklama yok, bazı değerlendirmeler tabii yapıldı. Yetkililer, bu konuyla ilgili açıklama yapacaklar. Ama bu süreçte Türkiye'nin gelişmesinin tökezletilmesi konusundaki bu şer odaklarının ittifakıyla yapılmak istenenin karşısında yarın biz Şanlıurfa'dan mesajımızı vereceğiz. Türkiye'nin dört bir yanında birlik ve bütünlük konusundaki mesajlar da halkımız tarafından veriliyor. Terörün bu çırpınışları kendisine bir şey kazandırmayacak, Allah'ın izniyle ülkemize de hiçbir şey kaybettirmeyecektir."

Çelik, saldırıyla ilgili detaylı araştırmanın sürdüğüne dikkati çekerek daha sonra kamuoyuna gerekli bilgilendirmenin yapılacağını dile getirdi.







