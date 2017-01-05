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YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
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Denizli Ticaret Borsası

05 Ocak 2017 Perşembe, 20:23

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) kekiğin kilogramı 4,01-4,70 liradan işlem gördü.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Yağlı tohumlar
AnasonKg8,358,35MTS
AnasonKg 7,50 7,50 TTS
Çeşitli gıda maddeleri



Et inek (sakatatlı)Kg 18,7520,50TTS
İnek sütüLt1,061,07MTS
Kuru meyveler



Leblebi sarı (8 mm)Kg 5,505,50TTS
Leblebi sarı (8,50 mm)Kg8,508,50TTS
Leblebi sarı (9 mm)Kg 9,709,70TTS
Leblebi sarı (9,50 mm)Kg 11,0011,50TTS
Leblebi sarı (9,75 mm) Kg12,0012,30TTS
Orman mahsulleri



Adaçayı natürel Kg 9,60 9,60 MTS
Adaçayı natürel Kg 9,88 9,88 TTS
Tekstil hammaddeleri



Pamuk roll Ege st - 1 Kg 6,156,15TTS
Kasaplık canlı hayvanlar
Dana Ad 5.730,56 5.730,56 MTS
Dana Ad 9.244,97 9.244,97 TTS
Düve Ad 5.505,00 5.505,00 MTS
İnek Ad 5.920,77 5.920,77 MTS
Kuzu Ad 447,61 447,61 MTS
Çeşitli maddeler
Kekik Kg 4,01 4,37MTS
KekikKg4,044,70TTS

MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış

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