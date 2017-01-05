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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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"15 Temmuz'dan sonra FETÖ'nün silahlı bir örgüt olduğunu anladım"

05 Ocak 2017 Perşembe, 20:40

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin iş adamları ve esnaflara yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 16'sı tutuklu 21 sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 3'üncü celsesine, tutuklu yargılanan Nesrin Bulut, Çetin Avcı, Mahmut Kurt, Fahrettin Top, Murat Topçu, Beytullah Baykal, Ali Süerkan, İbrahim İplikçioğlu, Kenan Yakar, Osman Okuyan, Osman Sağlık, Seçkin Kalmaz, Selçuk Kapuska, Tarık Altıerler, Fatih Görkem Yördem, Salih Öztürk ile tutuksuz yargılanan İbrahim Arslan, Özge Yördem, Şener Sanal, İsmail Fındık, Sedat Dertli ve avukatları katıldı.

Tutuklu sanıklardan Nesrin Bulut savunmasında KHK ile kapatılan Aileler Arası Dayanışma Derneği'nde (AYDER), gayri yasal olmadığı için başkanlık, başkan yardımcılığı yapmakta mahsur görmediğini, dernek faaliyetlerine zaman zaman katıldığını söyledi.

Bank Asya'daki Amerikan dolarının eşi tarafından hesabına yatırıldığını ifade eden Bulut, eşinin parayı vize işlemleri için yatırdığını ileri sürdü.

17-25 Aralık sürecinin siyasi bir çekişme olduğunu sandığını ancak örgütün kirli yüzünü 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası anladığını belirten Bulut, "15 Temmuz'dan sonra FETÖ'nün silahlı bir örgüt olduğunu anladım. Bu örgüt adına faaliyet yürütenleri lanetliyorum. Bu vatan hainliğidir. Örgütten maddi kazanç sağlayanlar, örgütle alakası olanlar özgürce dışarıda dolaşıyorlar. Bunlar bir kılıfını bulup soruşturmanın dışında kalmışlardır" dedi.

Bulut'un sözleri üzerine mahkeme başkanı Tayyip Özdurmaz "Kim bunlar?" diye sordu. Soru üzerine Bulut, birkaç isim söyledi.

- Başını kapatınca "geriye çekil" demişler

Tutuksuz sanık Özge Yördem ise kızını götürdüğü okuldaki öğretmenler aracılığıyla AYDER'i öğrendiğini belirtti.

Yördem, "Muhafazakar bir ailenin başı açık gelini" olduğunu ve bunu örgütün kullandığını söyledi.

2013'te eşiyle umreye gittiğini aktaran Yördem, "Umreden döndükte sonra kendi isteğimle kapandım. Bu husus dernek tarafından çok hoş karşılanmadı. Geri çekilip gözükmememi istediler. Toplantılarda konuşmaları açık birisine yaptırıyorlardı" ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar da savunmalarında suçlamaları kabul etmedi, tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık savunmalarına yarın devam edilmesine karar verdi.








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