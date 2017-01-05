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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Osmanlıspor'un Antalya kampı

05 Ocak 2017 Perşembe, 20:47


ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Antalya'daki devre arası kamp çalışmalarına başladı.

Mor-sarılı ekip, Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde konakladığı otelin sahasında teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından istasyon ve top kapma çalışması yaptı.

Yaklaşık bir saat süren antrenman, yarım sahada yapılan pas organizasyonu ile sona erdi.

İdmanda, sakatlığı süren Raul Rusescu takımdan ayrı koştu.


- Antrenmanda elektrik sürprizi


Öte yandan antrenman sırasında sahanın elektriklerinin kesilmesi sonrasında oyuncuların kendi aralarında şakalaştıkları görüldü. Teknik heyet, oyuncuların soğumaması için tekrar koşu çalışması yaptırdı. Yaklaşık 10 dakikalık kesintinin ardından ışıklar yanınca, antrenmanda rutin çalışmaya dönüldü.

Antrenmanı, Dünya Supersport şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu da izledi.


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