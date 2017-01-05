Tokat'taki FETÖ/PDY soruşturması

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TOKAT (AA) - Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 polisten 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarından meslekten ihraç edilenlerin de olduğu 8 polis, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, eski İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Boylu, eski Personel Şube Müdürü Orhan Altuntaş ve 3 polis tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.