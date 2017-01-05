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YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
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Denizlispor devre arası kampı için Antalya'ya gitti

05 Ocak 2017 Perşembe, 20:54


DENİZLİ (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Denizlispor, devre arası kampı için Antalya'ya gitti.

Side beldesinde 1 hafta kamp yapacak olan Denizlispor kafilesinde 22 futbolcu yer alırken, Kappel izinli olduğu için ülkesine gitti.

Yeşil-siyahlı oyuncuların, 12 Ocak'a kadar devam edecek kampın ardından ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda oynanacak Göztepe maçı için İzmir'e geçecekleri bildirildi.

Öte yandan, Denizlispor kadrosundaki futbolcular Hüseyin Atakan Üner, Osman Kaya, Hüseyin Ateş, Emre Sağlık, Erhan ve Alperen Yazıcı'nın, pilot takım anlaşması yapılan Denizli Büyükşehir Belediyespor kadrosuna kaydırıldığı öğrenildi.


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