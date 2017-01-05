05 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bitlis'te terör operasyonu

05 Ocak 2017 Perşembe, 21:14
Bitlis'te terör operasyonu

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlarda tespit edilen sığınakların kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Bölge Komutanlığı birliklerince Tatvan'a bağlı Örenlik Mahallesi ve Çavuşlar bölgesinde 3-4 Ocak tarihlerinde "Şehit Piyade Uzman Çavuş Ethem Hacımahmutoğlu-39 ile Şehit Piyade Uzman Onbaşı Hasan Hüseyin Gül-9" kış operasyonlarının gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, operasyon bölgelerinde yapılan arazi taramasında farklı noktalarda bulunan sığınakların kullanılmaz hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla il genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

Bitlis'e yeni atanan Müftü Faysal Geylani görevine başladı
YEREL

BİTLİS'E YENİ ATANAN MÜFTÜ FAYSAL GEYLANİ GÖREVİNE BAŞLADI
ASKON Bitlis şubesinden 100 öğrenciye giyim ve kırtasiye yardımı
YEREL

ASKON BİTLİS ŞUBESİNDEN 100 ÖĞRENCİYE GİYİM VE KIRTASİYE YARDIMI
Adilcevaz TEOG başarısını yükseltti
YEREL

ADİLCEVAZ TEOG BAŞARISINI YÜKSELTTİ
Düzeltme
YEREL

DÜZELTME
Güroymak Belediyesi Suriyeliler için harekete geçti
YEREL

GÜROYMAK BELEDİYESİ SURİYELİLER İÇİN HAREKETE GEÇTİ
Tatvan'da muhtarlar bir araya geldi
YEREL

TATVAN'DA MUHTARLAR BİR ARAYA GELDİ
Ahlat'ta çipli kimlik kartı başvuruları alınıyor
YEREL

AHLAT'TA ÇİPLİ KİMLİK KARTI BAŞVURULARI ALINIYOR
Ovakışla Belediyesinden öğrencilere giysi yardımı
YEREL

OVAKIŞLA BELEDİYESİNDEN ÖĞRENCİLERE GİYSİ YARDIMI
Selçuklu Mezarlığı'nda yeni mezarlar tespit edildi
YEREL

SELÇUKLU MEZARLIĞI'NDA YENİ MEZARLAR TESPİT EDİLDİ