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Başbakan Yıldırım: "Ülkemiz; birlik, beraberlik ve kesin bir inançla bu zor günleri atlatacaktır. ...
05 Ocak 2017 Perşembe, 22:09
Başbakan Yıldırım: "Ülkemiz; birlik, beraberlik ve kesin bir inançla bu zor günleri atlatacaktır. Terör belası, devleti ile omuz omuza vermiş aziz milletimizin sinesinde yok olup gidecektir. Bölünmeyeceğimiz ve boyun eğmeyeceğimiz alçak terör odaklarınca bilinmelidir."