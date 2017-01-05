Hentbol: Hazırlık maçı

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ANKARA (AA) - A Milli Erkek Hentbol Takımı, deplasmanda Yunanistan ile yaptığı ilk hazırlık maçında rakibine 24-22 mağlup oldu.

Başkent Atina'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ise 11-11 berabere sonuçlandı.

2020 Erkekler Avrupa Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde Estonya ile yapacağı maç için hazırlıklarını sürdüren milliler, bu kapsamda Yunanistan ile deplasmanda 2 hazırlık maçı oynayacak.

A Milli Takım rakibiyle yarın da TSİ 20.00'de karşı karşıya gelecek. Milli takım, bu maçın ardından 7 Ocak'ta Ankara'ya dönerek, çalışmalarını burada sürdürecek.