İzmir'deki terör saldırısı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İzmir'deki terör saldırısını lanetleyerek, "30 yıldır, türlü örgütler ile bu ülkeyi durdurmaya çalışan şer odaklarının emellerini kahraman milletimizin feraseti ile boşa çıkaracağız." ifadesini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından İzmir'deki terör saldırısına ilişkin mesaj yayımladı. Albayrak, "Hain teröristlerin İzmir'de gerçekleştirdiği alçak saldırıyı lanetliyorum. Kahraman polisimiz Fethi Sekin'e Allah'tan rahmet diliyorum. 30 yıldır, türlü örgütler ile bu ülkeyi durdurmaya çalışan şer odaklarının emellerini kahraman milletimizin feraseti ile boşa çıkaracağız." değerlendirmesinde bulundu.