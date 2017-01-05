Afyonkarahisar'da yangın: 1 ölü, 4 yaralı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da bir pastanede çıkan yangında, 2 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti, biri çocuk 4 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi Yeşilyol Caddesi'nde bulunan altı katlı binanın giriş katındaki Yavuz İ'ye ait pastanede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bir anda büyüyen alevler, işyerini sardı. Yangın sırasında pastanede bulunan Musa Mert A. (2), Edanur K. (23) ve Alya İ. (3), alevlerin arasında kaldı.

İşyeri sahibi ve eşi Hacer Lale İ. ile çevrede bulunan vatandaşlar, içeri girerek, Alya İ. ve Edanur K'yı dışarı çıkarmayı başardı. 2 yaşındaki Musa Mert'e ise ulaşamadı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının söndürülmesinin ardından yapılan çalışmada içeride kalan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Musa Mert A'nın cansız bedeni, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangından yaralı olarak kurtarılan Alya İ, Edanur K, iş yeri sahibi Yavuz İ. ve eşi Hacer Lale İ, Kocatepe Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

- "Aniden bir patlama oldu"

Görgü tanıklarından Kadir Mihrioğlu, aniden bir patlama olduğunu söyledi.

Patladan sonra dükkan sahibinin eşinin koşarak geldiğini anlatan Mihrioğlu, "İki kız çocuğunu aldı. Biz de hemen koştuk, müdahale için içeri girdik ama içeride müthiş bir alev vardı. Üç arkadaş tekrar müdahale etmek için içeri girdik. Su dökmeye çalıştık ama bir türlü çocuğa ulaşamadık. Ulaşma imkanımız da yoktu. 5 dakika içinde alev topuna döndü dükkan" diye konuştu.

- Vali yardımcısı olay yerinde inceleme yaptı

Cadde üstünde taksicilik yapan Recep Altınsoy ise içeri girmek için müdahale ettiklerini belirterek, içerideki alev ve patlamalar nedeniyle bunu başaramadıklarını söyledi.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Erhan Günay, olay yerine gelerek yangın söndürme çalışmaları hakkında bilgi alarak çalışmaları inceledi.

Olayla ilgi soruşturma başlatıldığını belirten Günay, yangının çıkış nedenin yapılan incelemenin ardından belli olacağını ifade etti.



