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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzmir'deki terör saldırısını kınıyor; büyük bir faciayı önleyen şehit ...
05 Ocak 2017 Perşembe, 22:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzmir'deki terör saldırısını kınıyor; büyük bir faciayı önleyen şehit polisimize ve hayatını kaybeden katibimize Allah'tan rahmet diliyorum."