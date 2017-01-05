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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Hapoel Beer-Sheva, kupada tur atladı

05 Ocak 2017 Perşembe, 22:50


ANKARA (AA) - Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Hapoel Beer-Sheva, Maccabi Tzur Shalom'u 2-0 yenerek İsrail Eyalet Kupası'nda son 16 turuna kaldı.

İsrail Birinci Ligi'nin lideri Hapoel Beer-Sheva, İsrail Eyalet Kupası'nın son 32 turunda, 3. lig ekibi Maccabi Tzur Shalom'u ağırladı.

Karşılaşmayı, Melikson'un 55 ve Ghadir'in 61. dakikada attığı gollerle 2-0 kazanan Hapoel Beer-Sheva, kupada son 16 turunda yükseldi.

Hapoel Beer-Sheva, 16 Şubat'ta oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Beşiktaş'ı konuk edecek.


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