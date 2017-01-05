İzmir'deki terör saldırısına tepkiler

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AYDIN (AA) - Aydın'da siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları, İzmir'deki terör saldırısına tepki gösterdi.

AA muhabirine açıklama yapan AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, terör örgütlerinin, vatandaşların toplu olarak bulunduğu yerlerde eylem yaparak toplumda yılgınlık duygusu oluşturmak istediğini söyledi.

Terör örgütlerinin Türkiye'ye diz çöktüremeyeceğini vurgulayan Özmen, "Bu tür eylemleri gerçekleştirenler bilsinler ki asla yolumuzdan dönmeyeceğiz. 15 Temmuz gecesi işi bitirmek istemişlerdi, bitiremediler. Bu hınçla, kinle hareket ediyorlar. Milletimiz gerçekleri görüyor, hamdolsun devletinin yanında duruyor." ifadelerini kullandı.İzmir'deki saldırıyı kınadığını aktaran Özmen, "Güzel İzmir'in başı sağ olsun. Allah yaralılarımıza acil şifalar versin." dedi.

CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci de kaynağı ne olursa olsun her türlü teröre karşı olduklarını belirterek, teröre karşı birlik, beraberlik içerisinde karşı durulması gerektiğini kaydetti. İnci, "Biz, kardeşlik duygusu içinde, Atatürk'ün bıraktığı Cumhuriyet'e sahip çıkarak yaşama arzusundayız. Terör örgütlerini, bunlara destek verenleri, tüm terör eylemlerini kınıyorum. Teröre karşı tüm vatandaşlarımızın, partilerimizin ortak tavır içinde olması gerekir." diye konuştu.

- "Birlik ve beraberliğimizi bozmayacağız"

Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin de "Biz bu terörle nasıl baş edeceğiz? Birlik beraberlikle. Bunun için de başta yöneticilerimiz olmak üzere, halkımızın birlik ve beraberliği gerektirecek eylem ve düşüncede olması gerekiyor. Bu ruhu taşımaz isek bunlar iyi günlerimiz olur." ifadesini kullandı.

Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken de, teröre karşı birlik ve beraberliğin bozulmaması gerektiğini vurgulayarak, "Terörle mücadelenin kararlılıkla sürmesi gerekiyor. Türk milleti böyle alçak terör eylemleri karşısında yılmayacaktır." şeklinde konuştu.